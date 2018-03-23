Около здания Госдумы проходят пикеты с требованием к Слуцкому сдать мандат
Около здания Государственной думы на Охотном Ряду начались одиночные пикеты, направленные против депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Пикетчики требуют от депутата сложить мандат
Утром в пятницу, 23 марта, около здания Государственной думы на Охотном Ряду начались одиночные пикеты, направленные против депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Пикетчики требуют от депутата сложить мандат.
Поводом для серии одиночных пикетов стало решение думской комиссии по этике, которая в ходе рассмотрения жалоб журналисток на сексуальные домогательства со стороны Леонида Слуцкого признала депутата невиновным. Журналисток в свою очередь обвинили в политической провокации.
Пикеты против Слуцкого проводит «Профсоюз журналистов». Манифестанты сменяют друг друга у входа в Госдуму с плакатами, призывающими Слуцкого сдать мандат.
Напомним, ранее в ответ на решение думской комиссии по этике десятки российских СМИ отказались работать с Леонидом Слуцким. Редакции некоторых изданий, в частности, РБК и телеканала «Дождь», отказались работать в Госдуме до тех пор, пока в ней не наведут порядок, а г-н Слуцкий не принесет извинения журналисткам.
Портал Znak.com сообщает, что к бойкоту Госдумы из-за «дела Слуцкого» также присоединился бар, расположенный неподалеку от здания нижней палаты парламента. Администрация бара, куда часто захаживают депутаты, распорядилась не наливать им выпивку.