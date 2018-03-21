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21 марта 00:22

В Госдуме внедрят биометрическую систему регистрации депутатов на заседаниях

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что система распознавания лиц депутатов для их регистрации на пленарных заседаниях начнет действовать осенью 2019 года после ремонта

Фото: duma-er.ru

В Госдуме в рамках борьбы с прогулами пленарных заседаний внедрят биометрические технологии по распознаванию лиц депутатов.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что система распознавания лиц депутатов для их регистрации на пленарных заседаниях начнет действовать осенью 2019 года после ремонта.

«Биометрическая система предполагает регистрацию депутата по лицу. Вокруг глаз будут сканироваться 364 точки. Если лицо не то - то голосовать не получится», - рассказал Володин телеканалу «Дождь».

Депутаты, не прошедшие регистрацию, не смогут голосовать по законопроектам.

Г-н Володин сообщил, что работа по внедрению системы ведется с «лучшими специалистами Сбербанка». Он также добавил, что компания, которая будет осуществлять работу, «почтет за честь сделать это бесплатно».

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