Главу Якутии могут отправить в отставку из-за плохого результата Путина в регионе
Егор Борисов может стать первым губернатором, которого Владимир Путин отправит в отставку после вступления с должность президента на новый срок. Увольнение губернатора связывают с одним из самых низких по стране результатов Путина на президентских выборов
Глава Якутии Егор Борисов может стать первым губернатором, которого Владимир Путин отправит в отставку после вступления с должность президента на новый срок. Увольнение губернатора связывают с одним из самых низких по стране результатов Путина на президентских выборов.
Источник телеканала «Дождь» сообщил, что в настоящее время в администрации президента обсуждается отставка Главы Якутии Егора Борисова. Поводом для его отставки называют низкий процент голосов, отданный за Владимира Путина на выборах 18 марта.
«Агитация на якутском языке была просто провалена. Этим успешно воспользовалась КПРФ и в итоге результат [Павла] Грудинина оказался очень высоким», - сообщил неназванный чиновник администрации президента.
По данным Центризбиркома, в Якутии за Владимира Путина проголосовали 64,38% избирателей, а за Павла Грудинина - 27.25%. По России Путин набрал 76,69% голосов, а Грудинин - 11,77%.
Кто может возглавить республику Якутия в случае отставки Егора Борисова, пока не сообщается.
Напомним, в феврале Егор Борисов попал в новостные сводки в связи с громким инцидентом на борту самолета «Аэрфлота». По версии авиакомпании, пассажиры бизнес-класса Егор Борисов и его помощник Евгений Шигапов отказались предъявить посадочные талоны, «оскорбляли членов экипажа, негативно высказывались в адрес авиакомпании» и угрожали членам экипажа увольнением. Шигапова также «попытался самовольно проникнуть в кабину, требуя личного разговора с командиром воздушного судна».
В итоге Евгений Шигапов был снят с рейса, а Егору Борисову и его супруге разрешили продолжить полет. Глава Якутии пригрозил «Аэрофлоту» судом из-за снятия своего помощника с рейса.