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19 марта 11:47
Гудков Геннадий

Политик

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Проигравшие

«Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь 
Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гениев». (И.Тальков)

«Выборы» президента закончились: действующий нацлидер набрал почти 80% голосов среди 60 с лишним процентов пришедших на избирательные участки. История состоялась, нет никакого смысла сейчас пытаться что-то оспорить или оправдать. Давайте просто подведем итоги. Итак, мы все: страна, народ, власть и оппозиция сегодня очень крупно проиграли.

Во-первых, проиграла страна, почти единодушно избравшая курс на продолжение кризиса и глубочайшую в своей истории международную изоляцию, махровую коррупцию верхов и нищету низов. Проиграл народ, который решил, что агрессивные имперские амбиции вождей и подталкивание страны к масштабным вооруженным конфликтам важнее мирного будущего детей и внуков, семейного достатка и обыкновенного человеческого счастья. Проиграла оппозиция, как та, которая призывала на выборы, как и та, что их бойкотировала. Самое удивительное, что, набрав более 3⁄4 всех голосов, проиграл сам Путин и те царедворцы, что стоят за его спиной.

Путин не может не понимать, что после таких «выборов» страна сделала огромный шаг к государственному устройству по примеру азиатских султанатов (типа Туркмении) и даже Северной Кореи. Конечно, путинская «Рухнама» еще не написана, но впереди еще много времени. Что означает «победа» Путина с почти «чеченским» результатом? То, что в стране не осталось ни Парламента, ни политических партий, ни политических лидеров: нельзя же всерьез воспринимать смешные 12,5% (или сколько там получится в понедельник) за 2 место Павла Грудинина как отражение реальной политической конкуренции. Собственно, такая страна неконкурентноспособна, она — на обочине мирового прогресса и всегда почти в одиночестве. Ну, взять ту же Туркмению с ее огромными запасами газа и нефти, и где эта Туркмения в мире? Путин пока не диктатор, но в условиях тотальной коррупции и вынужденных репрессий (для сохранения власти) ему придется менять под себя Конституцию, до предела закручивать гайки и продлять до бесконечности свое правление. Добром это не закончится.

Совсем недавно у меня был разговор с одним очень известным крупным руководителем недавнего прошлого, личностью исторического масштаба. Он озвучил очень интересное суждение. «Понимаешь, Геннадий, в жизни большой руководитель думает о трех вещах. Во-первых, как он правит(страной, регионом, министерством или городом). Во-вторых, он задумывается, как люди будут относиться к нему в случае покидания своего поста. И, наконец, каждый думает о своей роли в истории.» Если верить сказанному, Путин, продолжающий узурпировать власть, может войти в историю как политический лидер, уничтоживший российскую демократию, свободы и вернувший страну в печальное прошлое. Как человек, отбросивший развитие России на много лет назад. Как правитель, совершивший тяжелейшие ошибки, ведущие к потрясениям, войнам и даже возможному распаду страны. Готов ли Владимир Путин к такой роли? Я не верю, что это ему совсем безразлично.

И последнее. В современном мире осталось всего два способа смены власти: честные выборы или свержение. Вечной власти, к счастью, не существует. Какой вариант предпочтет для себя ныне правящая элита? Ведь сегодня режимом сделан еще один существенный шаг на пути к будущим политическим баталиям. А если вдруг новая гражданская война? Между прочим, в 1991-1993 страна уже была на грани кровавой масштабной междоусобицы. Можем повторить?

Словом, состоявшиеся «выборы» — вовсе не гимн победы, а, скорее, реквием. Боюсь, что когда большинство это поймет, будет уже поздно.

Источник - www.facebook.com/GenGudkov

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