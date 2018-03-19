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19 марта 07:33

Владимир Путин побеждает на выборах президента с рекордным результатом

После подсчета 99% бюллетеней фаворит президентской гонки Владимир Путин набирает 76,65% голосов избирателей. В поддержку действующего главы государства отдали свои голоса 55 млн российских граждан

Фото: Kremlin.ru

После подсчета 99% бюллетеней фаворит президентской гонки Владимир Путин набирает 76,65% голосов избирателей. В поддержку действующего главы государства отдали свои голоса 55 млн российских граждан.

На выборах 2012 года за Путин проголосовали 45,6 млн российских граждан (63,6%).

На втором месте по числу голосов идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он набрал 11,82%. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,68% голосов, Ксения Собчак - 1,66% избирателей, Григорий Явлинский - 1,04%, бизнес-омбудсмен Борис Титов - 0,75%, Максим Сурайкин - 0,68%, а Сергей Бабурин - 0,65%.

В Центризбиркоме сообщили, что Владимир Путин по итогам голосования установил два исторических рекорда - по проценту полученных голосов и по их абсолютному количеству.

Явка избирателей оценивается в 67%, однако это не рекордный показатель. В 2008 году на выборах президента (тогда победил Дмитрий Медведев) проголосовало 69% избирателей.

Владимир Путин вечером 18 марта посетил митинг-концерт на Манежной площади в Москве «Россия. Севастополь. Крым», посвященный присоединению Крыма к РФ. В ходе своего выступления Путин поблагодарил россиян за поддержку за полученный на выборах результат.

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