Меню
Политика
Картель пригородного назначения
Политика
18 марта 14:11

Наблюдатели за выборами жалуются на вбросы, подвоз избирателей и неработающие камеры

Проект «Карта нарушений на выборах», работающие при поддержке движения «Голос», зафиксировал более 1300 сообщений о нарушениях на выборах президента России. В основном жалобы связаны с вбросами и подвозом избирателей

Фото: Вести.ру

Проект «Карта нарушений на выборах», работающие при поддержке движения «Голос», зафиксировал более 1300 сообщений о нарушениях на выборах президента России. В основном жалобы связаны с вбросами и подвозом избирателей на участки для голосования.

Так, из Петропавловска-Камчатского поступило сообщение о неработающих камерах на избирательных участках. В московском районе Коньково курсанты академии МВД приходят голосовать группами, фотографируются и звонят кому-то с отчетом.

В Кемерово на избирательном участке №196 наблюдатели от штаба Алексея Навального зафиксировали вброс бюллетеней. В Саратове избиратели, приписанные к участку №111, обнаружили, что они вычеркнуты из списка голосующих, как получившие открепительные талоны.

На московском участке №1416 в районе Люблино один из голосующих признался телеканалу «Дождь», что ему на работе был выдвинут ультиматум: либо он пойдет голосовать, либо останется без зарплаты. Многие избиратели после голосования выходили на улицу и по телефону сообщали, что свой гражданский долг выполнили.

На участке     №11 в Басманном районе столицы образовалась огромная очередь голосующих по открепительным талонам. Избирателей на автобусе привезла строительная компания «Донстрой». Один из сотрудников компании сообщил журналисту телеканала, что ради голосования и руководство предоставило им выходной.

Между тем, секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что пока никаких серьезных нарушений избирательного законодательства в ходе голосования зафиксировано не было. «Есть жалобы на небольшие нарушения, например, на каком-то участке агитацию нашли и удалили тут же», - сообщила Гришина, слова которой приводит РИА Новости.

Материалы по теме
Явка избирателей на Дальнем Востоке превысила показатели 2012 года
Глава ЦИК потребовала от полицейских перестать изымать направления у наблюдателей за выборами
В Новосибирске коммунальщиков застали за мытьем баннеров с Владимиром Путиным
Сейчас на главной
Горячие новости
Явка избирателей на Дальнем Востоке превысила показатели 2012 года
В Южно-Сахалинске по состоянию на 18:00 по местному времени проголосовали 55% избирателей. В Чукотском автономном округе явка за два часа до закрытия избирательных участков составляла 80%.
Горячие новости
В водительские права будут вносить отметку о согласии на посмертное донорство
Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье» предложили вносить в водительские права отметку о согласии на посмертное донорство. Соответствующий пункт планируется добавить в законопроект Минздрава
Горячие новости
Ничего не видели, ничего не знали
Следственные органы не нашли доказательств причастности воспитателей Лазурненской коррекционной школы-интерната в Челябинской области к сексуальному насилию над воспитанниками. Педагоги проходят по делу в качестве свидетелей
Горячие новости
На горнолыжном курорте Гудаури «взбесился» подъемник
На популярном в Грузии горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя одна из канатных дорог, в результате чего людей на большой скорости сбрасывало с кресел. Погибших в результате происшествия нет
КПРФ
Коммунисты или «решалы»?
Проблема ветхого жилья есть практически в любом российском регионе. ЯНАО – не исключение. И сейчас на Ямале члены и сторонники партии «Коммунисты России» под видом помощи людям, а порой и от их лица, решают свои политические и бизнес-интересы
Горячие новости
Операция «Молочка»
Сотрудники Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества до конца марта проведут в российских магазинах масштабную проверку молочной продукции. Проверка проводится по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича
Горячие новости
В Госдуме предложили отменить «надоевший» ЕГЭ
На рассмотрение Госдумы внесут законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Одним из авторов документа является зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов
Авторская колонка
Величайшие выборы
Не человек портит место, а место портит человека. Элла Александровна Памфилова всегда казалась мне вполне безвредной женщиной. С некоторых пор в нашей власти и около власти остались одни вурдалаки, кроманьонцы и вервольфы. Памфилова была среди них доброй женщиной, которая пригласит тебя в гости, нальёт чаю и отрежет бутерброд.
Орехъ Антон
КПРФ
Не выиграть – так хоть нагадить
Сейчас уже более-менее понятно, кто и что поимеет с этих выборов. Ну, плюс-минус, конечно. И те, у кого больше минус, чем плюс, хватаются ныне за любую «соломинку» – лишь бы их имена и названия их политических структур не сходили со страниц СМИ ...
Горячие новости
Добровольцы ЧВК «Вагнера» подготовили засаду для террористов в провинции Хомс
Разведчики частной военной компании «Вагнера» вместе с сирийскими военными перехватили связного-контрабандиста и полевого командира боевиков, которые направлялись в населенный пункт Самалиль
Горячие новости
Есть ли жизнь на Марсе?
«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», - заявил президент
народный промысел
Из косторезов Севера в уголовники
В среду, 7 марта в Якутске в сквере имени Гагарина косторезы и сборщики мамонтового бивня вышли на митинг против решения федерального министерства культуры признать изъятые в Приморском крае бивни мамонта культурной ценностью.
Авторская колонка
Предвыборный лизочек
В преддверии выборов все стараются лизнуть как можно сочнее и глубже: помните детскую песню «Мой Лизочек»? Сейчас претворяют посыл этой песни в жизнь не для того, чтобы выбрали Путина, а для того, чтобы комфортно чувствовать себя в следующем политическом сезоне
Быков Дмитрий
Горячие новости
Машина не средство передвижения, а роскошь
Министерство промышленности и торговли РФ обнародовало список автомобилей, которые с 2018 года будут облагаться повышенным транспортным налогом. В перечень «роскошных машин» вошли 1126 моделей. В аналогичном списке 2017 года было 909 моделей
Горячие новости
Никакой надежды на нормальное будущее
Оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Милов обнародовали экспертный доклад об итогах многолетнего правления Владимира Путина, который планирует быть президентом страны еще 6 лет. Доклад носит название «Путин. Итоги. 2018»
экология
Губернатор катастрофы или царь мусорной горы
Народное недовольство жизнью на свалках вылилось в массовые протесты и перекрытые трассы. Прорвало в Волоколамске. 3 марта по разным оценкам от 5 до 7 тысяч его жителей, то есть, каждый четвертый, вышли на митинг за немедленное закрытие полигона ТБО «Ядрово»
Горячие новости
Власти Великобритании вышлют 23 российских дипломата из-за отравления Скрипаля
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также сообщила, что министры и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России
Горячие новости
Выборы методом кнута и пряника
Пока московскую молодежь заманивают на выборы президента бесплатными билетами на концерт популярных артистов, в регионах молодым избирателям грозят штрафными санкциями за неявку на выборы