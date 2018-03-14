Избирателей заманивают на выборы бесплатными билетами и грозят штрафами за неявку
Пока московскую молодежь заманивают на выборы президента бесплатными билетами на концерт популярных артистов, в регионах молодым избирателям грозят штрафными санкциями за неявку на выборы
Российские власти за считанные дни до выборов президента продолжают активную борьбу за высокую явку избирателей. В ход идут как методы поощрения избирателей, так и «устрашения». Например, в то время, как московскую молодежь заманивают на выборы бесплатными билетами на концерт популярных артистов, в регионах молодым избирателям грозят штрафными санкциями за неявку на выборы.
В социальных сетях известные артисты призывают молодых россиян на выборы президента 18 марта и сообщают, что на избирательных участках они получат в подарок билеты на концерт поп-звезд в «Олимпийском». Бесплатные билеты получат избиратели в возрасте от 18 до 24 лет.
В СК «Олимпийский» выступят кумиры современной молодежи: группа SEREBRO, L’One, Олег Майами, Нюша, Елена Темникова, Тимати, Скруджи и Егор Крид. Организатором концерта является Московский городской избирком.
Популярные блогеры и знаменитости также публикуют в своих аккаунтах посты о важности выборов, а также о возможности проголосовать не по месту регистрации. Все эти посты не отмечены пометкой «На правах рекламы», но могут быть заказаны властями.
В Московской области молодым избирателям предлагают подарочные билеты на менее крупные концерты. Например, избирателям из Подольска обещают билет на концерт МОТа (лейбл Black Star).
Однако не всем избирателям повезло, так как московским. В Сочи студентам вместо бесплатных билетов пригрозили крупным штрафом за отказ посетить 18 марта участки для голосования.
Учащиеся Сочинского профессионального техникума № 19 рассказали, что на встрече с преподавательским составом им пригрозили штрафами в размере 30 тысяч рублей, если они не проголосуют.
Запись разговора студентов и педагогов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» сочинский штаб оппозиционера Алексея Навального. Возмущенные студенты заявили, что имеют право на выбор, но в ответ услышали речь «об ответственности и важности участия во внутренней государственной политике».
От студентов потребовали сфотографироваться на избирательных участках и потом передать эти фотографии преподавателям. Штрафы же за отказ участвовать в голосовании, как утверждают сотрудники техникума, «определены государством».
Сотрудники бюджетных организаций также разделились на тех, кого заманивают на выборы неожиданными премиями и повышением зарплаты якобы в рамках исполнения «майских указов» президента от 2012 года, и на тех, кому грозят увольнением за неявку на выборы.
К повышению явки избирателей подключились и лидеры основных религиозных течений России. Так, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что каждый гражданин «обязан пойти на выборы и повлиять на судьбу нашей страны».
Председатель Конференции католических епископов России Клеменс Пиккель сообщил, что «церковь призывает верующих вносить свой вклад в общественное благо в духе правды, справедливости, солидарности и свободы». Выполнить свой гражданский долг прихожан призвал и глава Совета муфтиев и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутд.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь заявил о важности участия в выборах для всех верующих и, в то же время, недопустимости политической агитации для религиозных лидеров.