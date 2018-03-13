Игорь Шувалов признался в богатстве и опроверг слухи о незадекларированном имуществе
Накануне Игорь Шувалов провел встречу со студентами Северного государственного медицинского университета. Учащийся вуза по имени Александр задал вице-премьеру вопрос о незадекларированном имуществе и вручил ему в подарок резиновую уточку
Вице-премьер правительства Игорь Шувалов опроверг сведения о имеющемся у него незадекларированном имуществе. Чиновник заверил, что все его имущество легализовано.
Накануне Игорь Шувалов провел встречу со студентами Северного государственного медицинского университета. Учащийся вуза по имени Александр задал вице-премьеру вопрос о незадекларированном имуществе и вручил ему в подарок резиновую уточку – символ борьбы с коррупцией у оппозиционеров.
«Мы все с вами знаем о фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и о том, как ваши собаки летают по разным странам», - заявил студент и поинтересовался у чиновника, не стыдно ли ему за свои «незадекларированные доходы».
Г-н Шувалов отметил, что все его имущество задекларировано и заявил, что «не понимает цели заданного вопроса», сообщается в группе «Команда Навального | Архангельск» в соцсети «ВКонтакте».
«Я могу вам на это сказать. Никогда никто не мог сказать и подтвердить, что у меня и у моей семьи есть незадекларированное имущество. Имущества у нас много. Я - богатый человек. И мы никогда этого не стыдились. Наше состояние полностью все легализовано», - заявил Игорь Шувалов.
«Стыдно создавать провокации, врать, делать подлости, а быть богатым не стыдно», - добавил вице-премьер.
Отметим, что Игорь Шувалов неоднократно становился фигурантом расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным ФБК, вице-премьер летает на бизнес-джете Bombardier Global Express и перевозил на частном самолете своих собак.
Борцы с коррупцией также сообщали о недвижимости Игоря Шувалова в Великобритании и «царь-квартире» в одной из «сталинских» высоток в Москве.