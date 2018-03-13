Меню
Политика
Смертность от гриппа возросла в три раза
Политика
13 марта 06:31

Игорь Шувалов признался в богатстве и опроверг слухи о незадекларированном имуществе

Накануне Игорь Шувалов провел встречу со студентами Северного государственного медицинского университета. Учащийся вуза по имени Александр задал вице-премьеру вопрос о незадекларированном имуществе и вручил ему в подарок резиновую уточку

Фото: avtoinsider.com

Вице-премьер правительства Игорь Шувалов опроверг сведения о имеющемся у него незадекларированном имуществе. Чиновник заверил, что все его имущество легализовано.

Накануне Игорь Шувалов провел встречу со студентами Северного государственного медицинского университета. Учащийся вуза по имени Александр задал вице-премьеру вопрос о незадекларированном имуществе и вручил ему в подарок резиновую уточку – символ борьбы с коррупцией у оппозиционеров.

«Мы все с вами знаем о фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и о том, как ваши собаки летают по разным странам», - заявил студент и поинтересовался у чиновника, не стыдно ли ему за свои «незадекларированные доходы».

Г-н Шувалов отметил, что все его имущество задекларировано и заявил, что «не понимает цели заданного вопроса», сообщается в группе «Команда Навального | Архангельск» в соцсети «ВКонтакте».

«Я могу вам на это сказать. Никогда никто не мог сказать и подтвердить, что у меня и у моей семьи есть незадекларированное имущество. Имущества у нас много. Я - богатый человек. И мы никогда этого не стыдились. Наше состояние полностью все легализовано», - заявил Игорь Шувалов.

«Стыдно создавать провокации, врать, делать подлости, а быть богатым не стыдно», - добавил вице-премьер.

Отметим, что Игорь Шувалов неоднократно становился фигурантом расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным ФБК, вице-премьер летает на бизнес-джете Bombardier Global Express и перевозил на частном самолете своих собак.

Борцы с коррупцией также сообщали о недвижимости Игоря Шувалова в Великобритании и «царь-квартире» в одной из «сталинских» высоток в Москве.

Материалы по теме
Алексей Навальный рассказал о дорогих машинах и доме на Рублевке Леонида Слуцкого
Жильцам элитной новостройки в Сколково замуровали окна из-за соседства с дачей Игоря Шувалова
Средняя зарплата российского чиновника в 2017 году составила 118 тысяч рублей
Сейчас на главной
Горячие новости
На выборах все средства хороши
В Архангельске избирателей призывают идти на выборы президента 18 марта помощью эротического агитационного снимка. Агитационный материал был изготовлен студией создания образа JD, владелицей которой является супруга депутата областного собрания
Горячие новости
Народный артист Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет
В понедельник, 12 марта, скончался народный артист СССР Олег Табаков. Артист ушел из жизни в возрасте 82 лет. В пресс-службе МХТ имени Чехова сообщили, что Олег Табаков умер в больнице в окружении семьи
Горячие новости
ФАС возбудила дело против «Вымпелкома» из-за высоких тарифов во внутреннем роуминге
ФАС возбудила дело в отношении сотового оператора «Вымпелком». По данным ведомства, компания необоснованно завысил стоимость входящих и исходящих междугородних звонков по России
Авторская колонка
Дорога к хаму
Со Слуцким все более-менее понятно. За те почти четыре года моей работы сенатором о существовании оного я узнал всего однажды и то не в связи с его законотворчеством. Однажды я был в командировке в Казахстане, парламент которого пригласил нас на научную конференцию по случаю юбилея Конституции.
Добрынин Константин
Горячие новости
Евросоюз еще на шесть месяцев продлил санкции против России
Совет Евросоюза принял решение продлить срок действия антироссийских санкций еще на полгода – до 15 сентября 2018 года. Санкции предусматривают заморозку активов 150 физических и 38 юридических лиц
Горячие новости
Подмосковье погрязло в мусоре
В минувшие праздничные выходные в подмосковных городах прошли акции против расширения полигонов ТБО и строительства мусоросжигательных заводов. Акции протеста состоялись в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске
Горячие новости
Московская полиция изъяла весь тираж доклада Ильи Яшина «Путин. Итоги. 2018»
Московская полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», который накануне президентских выборов подготовили глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин и политик Владимир Милов
Горячие новости
Давайте придем и поддержим его
В блоге мэра Москвы Сергея Собянина появилась запись «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?». Столичный градоначальник объяснил, почему он собирается голосовать 18 марта за Владимира Путина на президентских выборах
Горячие новости
Спасите нашу воду
Российские власти решили признать «частично недействующим» постановление «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения». Этот документ был принят Советом народных комиссаров РСФСР в 1941 году
Горячие новости
«Список Магнитского» шагает по планете
Власти Великобритании намерены внести в свой «список Магнитского» 49 российских чиновников и силовиков, причастных к нарушению прав человека и коррупции. Имена фигурантов списка пока не сообщаются
Горячие новости
Самарские театралы обвинили актера Михаила Ефремова в выходе на сцену в пьяном виде
Руководство театра «Современник» пообещало разобраться в ситуации с актером Михаилом Ефремовым во время спектакля «Не становитесь чужими»
Горячие новости
У самолета Ан-26 «вырвало» закрылок
Причиной крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии могли стать проблемы с закрылками. По данным специалистов, перед авиакатастрофой у самолета «вырвало» один из закрылков
Горячие новости
На страже миропорядка: бойцы ЧВК «Вагнера» помогут в освобождении Восточной Гуты
Чуть больше месяца прошло после гибели бойцов так называемой ЧВК «Вагнера» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации
Горячие новости
«Это железная причина для увольнения Слуцкого»
Политик выразил сожаление, что из-за обвинений в сексуальных домогательствах в России не уходят в отставку, зато сведения, указанные в декларации о доходах, вполне могут стать поводом для лишения депутатского мандата
Горячие новости
​Подарочная карта раздора
Роспотребнадзор привлек московский универмаг ЦУМ к административной ответственности из-за жалобы клиента на нарушение прав потребителей. Поводом для разбирательства стала подарочная карта, которой клиент не смог воспользоваться
Горячие новости
Независимый наблюдатель не пройдет
Центризбирком РФ через суд лишил регистрации СМИ Алексея Навального «Левиафан». От этого издания 4,5 тысячи наблюдателей подали заявки на аккредитацию на выборы президента России.
Горячие новости
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находилось 10 человек
В Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение вертолет Ми-8. В правоохранительных органах республики сообщили о гибели трех человек
Горячие новости
На месторождениях «Роснефти» и «Лукойла» нашли несанкционированные свалки
На месторождениях нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» обнаружили несанкционированные свалки буровых отходов. Ущерб предварительно оценили в 500 млрд рублей