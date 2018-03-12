Мэр Москвы в своем блоге рассказал, что будет голосовать за Владимира Путина
В блоге мэра Москвы Сергея Собянина появилась запись «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?». Столичный градоначальник объяснил, почему он собирается голосовать 18 марта за Владимира Путина на президентских выборах
В блоге мэра Москвы Сергея Собянина появилась запись «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?». Столичный градоначальник объяснил, почему он собирается голосовать 18 марта за Владимира Путина на президентских выборах.
В публикации также указаны причины, по которым жители Москвы должны прийти на выборы президента.
«Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить как проголосовавших «против». <…> Вы согласны с этим? Лично я - нет. Если мы доверяем Путину, если считаем его своим президентом, давайте придем и поддержим его», - говорится в публикации.
Представители проекта «Открытые Медиа» Михаила Ходорковского направили жалобу в Центризбирком, так как пост в блоге Сергея Собянина может нарушать закон о выборах президента России.
Согласно законодательству о выборах, во время избирательной кампании чиновникам и госслужащим запрещено заниматься агитацией при исполнении своих обязанностей или с использованием своего должностного положения. Агитацией считается и выражение предпочтения какому-либо кандидату.
В Центризбиркоме заявили, что в публикации Сергея Собянина нет агитации, хотя и сочли запись «неэтичной». «Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен», - заявил член ЦИК Сергей Сироткин, слова которого приводит «Медуза». При этом он добавил, что в данном случае речь может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту».