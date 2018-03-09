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09 марта 12:20

Алексей Навальный рассказал о дорогих машинах и доме на Рублевке Леонида Слуцкого

Политик выразил сожаление, что из-за обвинений в сексуальных домогательствах в России не уходят в отставку, зато сведения, указанные в декларации о доходах, вполне могут стать поводом для лишения депутатского мандата

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, фигурантом которого стал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Политик выразил сожаление, что из-за обвинений в сексуальных домогательствах в России не уходят в отставку, зато сведения, указанные в декларации о доходах, вполне могут стать поводом для лишения депутатского мандата.

Алексей Навальный изучил декларацию Леонида Слуцкого и его супруги о доходах и имуществе и пришел к выводу, что изложенные в ней сведения могут стать поводом для отставки парламентария.

В декларации депутата Слуцкого указаны элитные автомобили Bentley Continental Flying Spur (примерная стоимость 13 млн рублей) и Вentley Bentayga (от 15 до 22 млн рублей). Автомобили записаны на жену Леонида Слуцкого, доход которой составляет 16 тысяч рублей в месяц. Свой годовой доход депутат оценил в 2 млн рублей. По мнению Навального, официальный доход супругов Слуцких не позволяет им купить люксовые автомобили.

Сам Леонид Слуцкий владеет автомобилем Mercedes S класса, но ездит с водителем. Водитель этого автомобиля с июня 2017 года получил 825 штрафов.

«Всего за этот период - 1 405 500 рублей штрафов. Если экстраполировать это на целый год, получится 2 миллиона. То есть только автомобильные штрафы Слуцкого отъедают 40% его годового дохода. Это еще один аргумент в пользу того, что депутат Слуцкий не живет на свою официальную зарплату. А на что живет - неизвестно», - написал в своем блоге Алексей Навальный.

Оппозиционер также проверил  дом депутата Слуцкого на Рублевском шоссе. «Слуцкий декларирует участок 1200 квадратных метров, а если мы внимательно изучим границы реального участка, то увидим, что он в два с лишним раза выдается за эти границы. И выходит не 12 соток, а 28», - заявил Навальный. Остальной участок в 16 соток, который не указан в декларации, Слуцкий в 2008 году взял в аренду до 2055 года. В качестве доказательств политик публикует выписку из государственного реестра недвижимости.

«Слуцкий арендует гектар очень дорогой земли сроком на 47 лет. По совершенно официальному, зарегистрированному договору. Конечно, такое подлежит декларированию. У него нет ни одного шанса доказать, что такое можно «забыть» или не указать из-за малозначительности. Поставить под сомнения сам факт владения землей тоже невозможно — реестр с прямым указанием имени. Это железная причина для увольнения Слуцкого и снятия с него депутатских полномочий», - отметил оппозиционер.

Внимание Леонид Слуцкий привлек к себе после публикации «Дождя» о жалобах журналисток парламентского пула на сексуальные домогательства со стороны депутата. На приставания депутата пожаловались заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова.

Сам Леонид Слуцкий назвал заявления журналисток предвыборной провокацией, а руководство Госдумы посоветовало сотрудницам СМИ «сменить работу», если они работать в нижней палате парламента для них опасно.

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