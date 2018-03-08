Центризбирком отказал в аккредитации наблюдателям от Навального и «Голоса»
Центризбирком РФ через суд лишил регистрации СМИ Алексея Навального «Левиафан». От этого издания 4,5 тысячи наблюдателей подали заявки на аккредитацию на выборы президента России.
Центризбирком РФ через суд лишил регистрации СМИ Алексея Навального «Левиафан». От этого издания 4,5 тысячи наблюдателей подали заявки на аккредитацию на выборы президента России.
«Сегодня нам внезапно заявили, что оно ликвидировано судом и ЦИК его не аккредитует. Ранее мы получили в ЦИКе направления на 4500 наблюдателей от «Левиафана». Теперь они остались без направлений. Такого даже Чуров (экс-глава ЦИК - ред.) не делал», - написал в своем блоге Алексей Навальный.
По данным «Медиазоны», ЦИК также отказал в регистрации наблюдателям от издания «Молния». От этого издания направления на выборы президента планировали получить участники движения в защиту прав избирателей «Голос».
Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщил, что аккредитацию планировали получить 850 человек. Документы для регистрации СМИ были поданы в ИКЦ две недели назад.