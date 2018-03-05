Дочь ректора Петербургского горного университета рассказала о «фальшивой» диссертации Владимира Путина
Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко назвала диссертацию президента Владимира Путина «фальшивой». Ольга Литвиненко рассказала, что диссертацию написал ее отец, который был научным руководителем будущего президента
Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко назвала диссертацию президента Владимира Путина «фальшивой». Ольга Литвиненко рассказала, что диссертацию написал ее отец, который был научным руководителем будущего президента.
По словам Ольги Литвиненко, ректор горного университета в 1990-е годы организовал незаконный бизнес по изготовлению диссертаций. «Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц. И Рем Вяхирев там защищался, я была на предзащите, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков защищался, и Путин воспользовался услугами своего ставленника», - рассказала дочь ректора в интервью «Радио Свобода».
В те годы кандидатская диссертация стоила 30 тысяч евро, а докторская - от 50 до 100 тысяч долларов. Научные работы писал лично Владимира Литвиненко либо кто-то из профессорско-преподавательского состава. «Путину он писал лично эту диссертацию. 1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. (…) Все это я видела, это было на моих глазах», - рассказала Литвиненко.
Перед защитой диссертации Владимиру Путину подготовили речь, с которой он должен был выступить. Кроме того, заранее были отобраны и члены диссертационного совета, которые проголосовали «за» диссертацию.
«Это была часть договора, как фабриковались эти диссертации. Всегда был заведомо положительный результат, не должно было быть никаких сомнений, что диссертация может не пройти защиту», - сообщила Ольга Литвиненко.
Напомним, Ольга Литвиненко после конфликта с отцом, который приходится другом Владимиру Путину, уехала из России. После отъезда она вступила в «Открытую Россию», а также рассказала о преследовании в России лиц, «неугодных власти».
Владимир Путин является кандидатом экономических наук. Ученую степень он получил за диссертацию под названием «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений: Санкт-Петербург и Ленинградская область».