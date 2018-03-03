Президент пообещал продолжить антикоррупционную операцию в Дагестане
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал масштабную антикоррупционную операцию в Дагестане, по итогам которой под арест были взяты несколько высокопоставленных республиканских чиновников
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал масштабную антикоррупционную операцию в Дагестане, по итогам которой под арест были взяты несколько высокопоставленных республиканских чиновников. Глава государства заявил, что операция проводится «в интересах народа Дагестана» и будет продолжена.
В ходе своего выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде Владимир Путин сообщил, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. Все будет продолжено», - ответил Путин на вопрос журналистки из Дагестана.
Проверки в отношении дагестанских чиновников и силовиков проводятся с начала февраля. Для этого в республику прибыла спецгруппа следователей из центральных аппаратов МВД, СКР и ФСБ. Антикоррупционная операция в Дагестане началась после того, как врио главы региона был назначен Владимир Васильев.
На сегодняшний день по итогам проверок под стражей по обвинению в превышении должностных полномочий находятся теперь уже бывший врио председателя республики Дагестан Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования республики Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, а также бывший глава Кизилюрта Устархан Алюков.
В пятницу, 2 марта, сотрудники ФСБ задержали главу Дербентского района республики Магомеда Джелилова. Чиновника подозревают в превышении полномочий с тяжкими последствиями.
Силовики также провели обыски по месту жительства врио министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Чиновника подозревают в сговоре с бывшим премьер-министром республики Абдусамадом Гамидовым, который находится под арестом. Предположительно Казибеков в настоящее время находится на территории Украины.