Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов
Депутаты Госдумы в среду, 21 февраля, приняли в третьем окончательном чтении законопроект, который разрешает сотрудникам Росгвардии обеспечивать охрану высших должностных лиц субъектов федерации «и иных лиц». Документ принят голосами 333 депутатов
Депутаты Госдумы в среду, 21 февраля, приняли в третьем окончательном чтении законопроект, который разрешает сотрудникам Росгвардии обеспечивать охрану высших должностных лиц субъектов федерации «и иных лиц». Документ принят голосами 333 депутатов.
Каких конкретно «иных лиц» будут охранять росгвардейцы, в законе не уточняется. Перечень охраняемых лиц будет утверждать президент.
Законопроект об охране губернаторов силами Росгвардии был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным в ноябре 2017 года. Документ был принят депутатами без внесения изменений.
В настоящее время охраной региональных руководителей занимается Федеральная служба охраны (ФСО). По новому закону охрана будет обеспечиваться на договорной основе.