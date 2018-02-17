Экс-жену Дмитрия Пескова уволят из Россотрудничества за сокрытие данных о бизнес-активах
Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, которая стала фигуранткой одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией, лишится должности в Россотрудничестве в связи с утратой доверия
Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, которая стала фигуранткой одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией, лишится должности в Россотрудничестве. Причиной увольнения г-жи Солоцинской с госслужбы стало сокрытие информации о наличии у нее долей в коммерческих структурах.
Екатерина Солоцинская будет уволена с должности главы Российского центра науки и культуры в Париже, который является подразделением государственного Россотрудничества, с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Источник телеканала «Дождь» сообщил, что бывшая жена Дмитрия Пескова не задекларировала доли в двух компаниях, после чего ей рекомендовали написать заявление по собственному желанию.
«Проверка показала, что Солоцинская не указала в декларации свои доли в компаниях, а за это по нормам государственной службы увольняют сразу. Речь идет о двух компаниях - российской и французской», - подтвердил другой источник.
Также сообщается, что Солоцинская якобы пыталась препятствовать своему увольнению, угрожая руководству Россотрудничества своими связями. Она написала письмо главе ведомства Элеоноре Митрофановой письмо, в котором говорила, что у нее «огромные связи», а также выражала несогласие с причиной увольнения.
Сама Екатерина Солоцинская в разговоре с «Дождем» опровергла возможное увольнение с работы из-за сокрытия бизнеса. Информацию о наличии у нее долей в компаниях она назвала несоответствующей действительности.
Напомним, в конце 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное шикарной квартире в Париже бывшей жены пресс-секретаря президента России.
Квартира площадью 180 кв метров расположена в центре Парижа, на авеню Гюго, в 10 минутах ходьбы от Российского центра культуры и науки, который возглавляет Солоцинская. Недвижимость, по данным ФБК, зарегистрирована на французскую компанию «Сириус». По данным Навального, 75% компании принадлежат Солоцинской, а 25% — дочери Лизе Песковой. Стоимость недвижимости оценили в 1,8 млн евро.