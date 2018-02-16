Верховный суд признал законным регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты
Верховный суд России отклонил жалобу телеведущей и кандидата в президенты Ксении Собчак о признании незаконным решения ЦИК о регистрации Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Ксения Собчак считает, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию РФ
Верховный суд России отклонил жалобу телеведущей и кандидата в президенты Ксении Собчак о признании незаконным решения ЦИК о регистрации Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Ксения Собчак считает, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию РФ.
Судья ВС РФ Николай Романенков постановил отказать в удовлетворении административного иска Собчак Ксении Анатольевны об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года «О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», сообщает «Интерфакс».
В ходе рассмотрения жалобы телеведущей Верховный суд не усмотрел нарушения законодательства в действиях Центризбиркома, зарегистрировавшего Путина кандидатом в президенты.
Генеральная прокуратура ранее попросила суд отказать в удовлетворении жалобы г-жи Собчак, так как выдвижение Владимира Путина на очередной президентский срок не является нарушением Основного закона.
Ксения Собчак в своей жалобе указала, что Владимир Путин фактически претендует на пятый президентский срок подряд. По мнению истицы, с 2008 по 2012 год президентом фактически оставался Владимир Путин, хотя официально «пост номер один» занимал Дмитрий Медведев.
Согласно статье 81 Конституции России, один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Владимир Путин был президентом с 2000 по 2008 год, затем четыре года занимал должность премьер-министра, а в 2012 году снова избрался президентом. К тому времени президентский срок был увеличен с 4 до 6 лет.