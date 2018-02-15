Считайте до двух или что такое «подряд»
Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд - и тут все прозрели! «А ведь и правда, - воскликнули в Верховном суд. - И как это мы не увидали! Как это мы посчитать до двух-то не смогли! Как же мы «подряд» не отличили от «через раз»? И Верховный суд собирается срочно в своем помещении и звонит Путину. Так мол и так, Владимир Владимирович - накладочка вышла. Или как говорил ваш предшественник - Загогулина! Давал вам Предшественник наказ беречь Россию – вот вы ее бог знает сколько лет подряд и берегли - мы аж со счета сбились. Но теперь все подсчитано - и вы больше… не того, так сказать. Не кандидат вы больше. Вы уж там сами теперь решайте - хотите на пенсию (все-таки 67-ой год уже пошел), хотите в хоккей играйте, а то сборная, вон, дурака валяет на Олимпиаде, и ей острые форварды нужны.
А Путину и ответить-то нечего! Он простудился, охрип, голос потерял, дара речи лишился! И как все точно рассчитала Собчак! Именно в тот момент огорошить Владимира Владимировича, когда он ответить поперек ничего не может. А пока горло поправит - сроки апелляции все пройдут. Вот ведь хитра, чертовка! Дядя Володя ее в детстве на коленках небось держал, игрался, «по кочкам, по кочкам, в ямку бух». Все это просто лишний раз докажет, что никто толком Конституцию не читал. Сколько там сроков, в каком порядке - никто не знал. Кроме Собчак. А ведь должны же были спохватиться раньше! Как ты не крути, но Путин в Кремле с конца прошлого тысячелетия. Сколько же это сроков?
Ну, там Медведев какое-то время порулил, но даже сам Дмитрий Анатольевич не сомневался в том, кто здесь главный, и не стал ни на какой якобы новый срок себя выдвигать, чтобы не мешать Владимиру Владимировичу обновить счетчик бесконечного и непрерывного, по сути, правления. Но теперь-то все встанет на свои места. Теперь голосование превратится в настоящие выборы. Теперь никто не станет бороться за явку, никто не будет устраивать школьных референдумов, открепляться и прикрепляться к разным участкам. Теперь можно хоть каждый день показывать фильм Оливера Стоуна про Путина - и это не будет агитацией. Это будет скорее, как последнее «прости». Страна другой станет совсем скоро – да вообще все будет другим. А почему? Да потому что никто в России не умеет считать до двух! И никто не понимает истинного смысла слова «подряд». Слава богу, что хотя одна Ксения Собчак сумела разобраться в элементарных вещах. А то так при Путине и померли бы.
Источник - Эхо Москвы