В Дагестане учащихся школы привлекли к агитации в поддержку Владимира Путина
Педагог школы поселка городского типа Белиджи провела с учениками акцию в поддержку Путина, а чиновники из администрации Дербентского района опубликовали отчет о мероприятии в социальной сети «ВКонтакте»
В Дагестане учащихся одной из поселковых школ привлекли к агитации в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Так, педагог школы поселка городского типа Белиджи провела с учениками акцию в поддержку Путина, а чиновники из администрации Дербентского района опубликовали отчет о мероприятии в соцсети «ВКонтакте».
Внимание на акцию в поселковой школе Дагестана обратил руководитель подготовки наблюдателей в федеральном штабе Алексея Навального Николай Левшиц. По его словам, дети и учитель держали черно-белые плакаты с надписями «Россия выбирает Путина», «Мы голосуем за Путина», «Спасибо Путину за все». При этом некоторые ученики прячут свое лицо на снимках.
Сейчас фотоотчет об акции в поддержку Владимира Путина уже удален. В свою очередь директор школы Руслан Байрамов заявил изданию «Настоящее время», что инициаторами акции якобы стали сами школьники. Директор школы добавил, что не знал о запрете агитации в школе.
Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», к агитации запрещено привлекать лиц, «не достигших на день голосования возраста 18 лет».
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова предостерегла инициативных граждан от использования в агитационной кампании несовершеннолетних граждан. Г-жа Памфилова пообещала реагировать на такие нарушения «быстро и оперативно».
С таким заявлением председатель ЦИК выступила после жалобы движения в защиту прав избирателей «Голос» на агитационные ролики в поддержку Владимира Путина с участием учеников Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Владимира Кораблина в Тамбовской области. В видеороликах школьники агитируют за действующего президента и держат в руках таблички с лозунгом #РоссииНуженПутин.