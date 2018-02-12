Уморист
Алексей Навальный не удержался от искушения оскорбить чужой честный труд
Намедни Алексей Навальный снова показал себя редким умельцем тушить костёр керосином: написал, что 60% подписей за выдвижение Григория Явлинского кандидатом в президенты фальсифицированы. Конечно, предоставить доказательства он не счёл нужным: Навальному должны верить на слово, он же Навальный. Какие вам нужны доказательства? Навальный сказал.
Уверен, что Алексей Навальный написал неправду сознательно, он ведёт отчаянную борьбу за сохранение себя в политике. И сейчас это главная борьба Алексея Навального: не против Владимира Путина, а против Григория Явлинского, это борьба за принесение максимального ущерба и партии «Яблоко», и политику Явлинскому лично.
Навальный не видит личных перспектив в политике, пока есть «Яблоко» и Явлинский. Он зачищает своё (как он считает) политическое пространство с настойчивостью бульдозера, который для пахоты и жатвы непригоден, но для снесения всего живого с поля вполне подойдёт.
В 2016 году несколько месяцев я вёл от имени «Яблока» переговоры с разными демократическими силами, в том числе Алексеем Навальным, о создании объединённого демократического списка на выборах в Государственную Думу. Мы сделали всё, что было в наших силах, шли навстречу, соглашались на компромиссы, принимали на себя обязательства, но весь труд завершился неудачей. В том числе и сами выборы.
Я тогда предположил, что главной целью Алексея Навального было не создание объединённой политической команды, а сохранение себя в политике как безальтернативного лидера демократов. Дикое сочетание: «безальтернативный лидер демократов», не правда ли?
Для достижения этой цели было необходимо, чтобы «Яблоко» проиграло на парламентских выборах. Алексею Навальному нужно было предпринять все усилия, чтобы сорвать переговоры и не поддержать «Яблоко», не усилить объединённую команду своим влиянием и авторитетом. И поэтому создать объединённый список с командой ФБК, несмотря на все наши усилия, не удалось. Этот список был Алексею Навальному не нужен. Более того – он был ему как «безальтернативному лидеру демократов» опасен.
Теперь я вижу многочисленные подтверждения этому предположению.
Сто и двести тысяч подписей за кандидата в президенты – не проблема для партии «Яблоко», и не только для нас. Это – несложная задача, хотя это большой труд. Я лично подбирал и инструктировал сборщиков, собирал подписи, проверял подписные листы, видел, как организована работа федерального штаба, как выстроена проверка подписей. Подписи за Явлинского собраны честно.
При этом ещё до начала сбора подписей Алексей Навальный безапелляционно заявил, что Явлинский и другие кандидаты не смогут собрать необходимое число подписей, потому что «это невозможно». Теперь, когда подписи собраны, сданы и проверены, последовало заявление, что они сфальсифицированы.
Зачем это уничижительное отношение к чужой работе и презрение к людям, поставившим и собравшим подписи? Навальный ведь хорошо знает, что пишет неправду. В его распоряжении нет ни одного факта фальсификации подписей, сданных Явлинским в ЦИК. Но 105 тысячам людей публично объявили, что они не существуют и не ставили подписи в поддержку кандидата, тысячам сборщиков подписей сказали, что они фальсификаторы. Трудно забыть такое оскорбление. Похоже, что Алексея Навального это не волнует. Почему?
Потому что не Путин сейчас главный политический противник Навального, а Явлинский. Он мешает ему стать «безальтернативным лидером демократов», не позволяет сказать: есть только я, и больше никого нет.
Создавая миф о своей безальтернативности, Навальный пренебрежительно и бездоказательно написал про труд тысяч людей: «умора», «вообще не собирали», «подделал», издевательски добавив на случай судебных последствий написанной неправды защитную оговорку – «я думаю».
Это высказывание адресовано, конечно, в первую очередь аудитории самого Навального, это его крик, даже окрик в её сторону: «Все – фрики, я один – настоящий, ни шагу в сторону, всем оставаться на местах, никому никуда не ходить!».
Я точно знаю, что этот окрик не будет выполнен многими, люди не любят подчиняться окрикам. Но само по себе желание принести максимальный ущерб политику и партии, исповедующим демократические ценности, очень показательно. Это означает, что верховенство права, справедливый суд, политическая конкуренция, честные выборы, свобода слова, защита частной собственности нужны Алексею Навальному не как институты, защищающие права и свободы людей, а как неотъемлемые реквизиты личной политической карьеры, личного мифа. То есть или демократия с Навальным, или даже не говорите о демократии, никто больше неспособен построить демократию в России.
Ценности выше политиков. Политики – это носители и служители ценностей. Если наоборот – никакой демократии не получится.
Оскорбление и унижение человека за его труд – это не демократия. Приватизация несогласного и протестующего против Путина избирателя – это не демократия.
Наконец, просто публичная политическая ложь – это не демократия.
Демократия начинается с уважения – уважения чужой позиции, чужого труда, чужого права на попытку. С признания самой возможности других людей добиться успеха. И безусловного уважения этой чужой возможности – вне зависимости от всего происходящего с тобой.
Я сочувствую Алексею Навальному, что он не смог принять участие в выборах президента. Это ограничение права, невозможность реализовать себя – большое испытание для политика. Сохранить в такой ситуации личное достоинство и уважение к людям – значит победить. Не сохранить – значит проиграть.
Ведь мы, демократы, говорим о ценностях, которые выше наших личных политических судеб и отношений. Не так ли?
Если мне сейчас снова предложат вести переговоры для объединения демократов с Алексеем Навальным – я буду очень серьёзно думать. Потому что на переговорах люди протягивают друг другу руки, а не стреляют друг другу в спину.
Источник - Псковская Губерния