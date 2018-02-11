СКР возбудил дело против главы забайкальского Минсельхоза после жалоб фермеров
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова и его зама Ирины Малакшиновой
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова и его зама Ирины Малакшиновой. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий, а также воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
Согласно материалам следствия, руководители забайкальского Минсельхоза при выплате субсидий для компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году вводили в заблуждение сельхозпроизводителей и незаконно требовали от них выполнения ряда условий.
На действия чиновников пожаловались семь предпринимателей. Общий ущерб они оценили в 10,5 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски в рабочих кабинетах министра и его заместителя.