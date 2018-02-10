Меню
Политика
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Политика
10 февраля 07:09

Аресты высокопоставленных дагестанских чиновников объяснили «делами прошлых лет»

Глава республики сообщил, что причинами силовой операции в Дагестане являются «дела прошлых лет», теневой оборот в экономике региона и подпитка террористических настроений из-за коррупции

Фото: РИА Дербент

Врио главы Дагестана Владимир Васильев объяснил массовые проверки в отношении региональных чиновников необходимостью разобраться с делами прошлых лет.

В беседе с РБК глава республики сообщил, что причинами силовой операции в Дагестане являются «дела прошлых лет», теневой оборот в экономике региона и подпитка террористических настроений из-за коррупции.

«Я бы не стал оценивать происходящее как масштабную операцию, мы эту работу начали давно», - добавил Владимир Васильев.

Врио главы Дагестана также прокомментировал арест высокопоставленных региональных чиновников. По словам Васильева, врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, а также главный архитектор города Магомедрасул Гитинов были арестованы «по делам прошлых лет».

Владимир Васильев напомнил, что президент Владимир Путин постоянно уделяет внимание вопросам борьбы с коррупцией в республике и попросил его навести порядок в Дагестане.

Напомним, в Дагестане проводится масштабная антикоррупционная операция, в ходе которой были задержаны и допрошены несколько высокопоставленных чиновников. Силовики провели обыски и выемку документов почти во всех госструктурах.

Материалы по теме
В Дагестане за махинации с землей задержан глава Дербентского района
Генпрокуратура выявила нарушения в работе дагестанских управлений Росприроднадзора и Росреестра
Спецкомиссия из московских силовиков проводит обыски во всех госструктурах Дагестана
Сейчас на главной
Горячие новости
«Аэрофлот» ужесточает правила провоза ручной клади на своих рейсах
Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 февраля ужесточает контроль за ручной кладью пассажиров. В компании объяснили ужесточение правил жалобами пассажиров на нехватку мест на полках в самолете
Горячие новости
Коммунальщики Минобороны обратились к президенту в поисках справедливости
Проблема финансирования военной коммунальной сферы крайне тяжелая. Минобороны собиралось платить рядовым сотрудникам по 2 тысячи рублей в месяц, а если те хотели большего, им говорили, что они «зажрались»
Авторская колонка
«Если государственная машина запустилась, она вас уже не отпустит»
В октябре я написала пост в фейсбуке, который увидели больше 5 000 человек, о том, что ищу хорошего юриста. За три месяца в «АндерСонах» прошло 11 внеплановых проверок контрольно-надзорных органов. Юриста я нашла, и по всем этим случаям мы свои права отстояли. Но с той же проблемой каждый день сталкиваются сотни предпринимателей.
Татулова Анастасия
санкционные продукты
Бедность не порок - это статус народа
Показушное уничтожение тысяч тонн санкционных продуктов в то время, когда десятки миллионов россиян живут за чертой бедности, ясно показывает, что для властей надуманный престиж государства важней проблемы «как накормить народ»
Горячие новости
Российские спортсмены лишились последнего шанса принять участие в Олимпиаде-2018
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК о недопуске их до Олимпийских игр в Пхенчхане
Горячие новости
Звезда футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал «лицом» Альфа-банка
Известный аргентинский футболист стал лицом российского Альфа-банка. Похожий контракт ранее Альфа-банк заключил с известным спортивным журналистом Юрием Дудем. Суммы контрактов не разглашаются.
Горячие новости
Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам лишения свободы
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему губернатору региона Александру Хорошавину. Его приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима за взятки и легализацию полученных средств
Авторская колонка
Криминальный канкан
О театральной билетной мафии в Москве и в России написано очень много. Казалось бы, эта тема давно уже должна была уйти со страниц периодических изданий. Но! Не тут-то было! Как говорил бессмертный герой знаменитого американского фильма «Крестный отец»: «Мафия бессмертна!»
Комков Сергей
Горячие новости
В Госдуме предложили увеличить штрафы родителям за плохое воспитание детей
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила внести изменения в статью КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
Горячие новости
В России предложили создать министерство по делам бездомных
Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что в настоящее время он готовит законопроект о создании ведомства, которое бы занималось проблемами бездомных людей
Горячие новости
Главное компенсации, а не участие
Госдума рассмотрит законопроект о выплате компенсаций спортсменам, которых Международный олимпийский комитет отстранил от Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане
Горячие новости
Нет дома - нет голоса
Российские обманутые дольщики отказались голосовать на выборах президента России в знак протеста против бездействия властей. Дольщики запустили флешмоб «бездомные голоса»
Горячие новости
«Врагов государства» поставили на учет
Власти Санкт-Петербурга стали ставить на профилактический учет участников протестных акций. Речь в основном идет о сторонниках Алексея Навального
Авторская колонка
О связи Кирилла Шамалова, «Сибирского цемента» и проблем астрофизики
Если вам кажется, что история вокруг развода миллиардера Кирилла Шамалова с главой фонда «Иннопрактика» Катериной Тихоновой - это только новость из разряда светской хроники, то вам только так кажется
Сапронов Сергей
Горячие новости
Сотрудников ФСИН подозревают в мошенничестве при покупке раций для нужд ведомства
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества при осуществлении госзакупок раций для нужд ФСИН
Горячие новости
Спецкомиссия из московских силовиков проводит обыски во всех госструктурах Дагестана
Правоохранительные органы проводят проверки и обыски во всех государственных структурах республики Дагестан. Также сообщается о смене всего личного состава ДПС региона
Общество
Тайна московского перекрестка
Издание «Газета.Ru» помогло ликвидировать действовавшую много лет коварную ловушку, из-за которой сотни московских водителей были привлечены к административной ответственности за проезд на красный свет, а десятки — лишились водительских прав
платные парковки
Москва город платный…
Недавно мэра Москвы Сергея Собянина призвали отменить плату за парковку на городских улицах до тех пор, пока коммунальщики не ликвидируют последствия «снегопада века». С соответствующим призывом выступил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.