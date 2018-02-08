В Петербурге участников протестных акций поставили на «профилактический учет»
Власти Санкт-Петербурга стали ставить на профилактический учет участников протестных акций. Речь в основном идет о сторонниках Алексея Навального
Фото: m.dp.ru
Власти Санкт-Петербурга стали ставить на профилактический учет участников протестных акций. Речь в основном идет о сторонниках Алексея Навального.
Юрист Московской Хельсинской Группы Александр Передрук рассказал порталу «ОВД-Инфо», что к одному из участников протестной акции 12 июня на Марсовом поле пришел домой участковый и заявил, что тот поставлен на профилактический учет. Полицейский также попросил участника антикоррупционного митинга дать объяснение относительно своего участия в акции, организованной Навальным.
Участковый также добавил, что на профилактический учет из-за участия в протестных акциях в Красносельском районе Петербурга уже поставили минимум 15 человек.