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Политика
08 февраля 06:07

В Петербурге участников протестных акций поставили на «профилактический учет»

Власти Санкт-Петербурга стали ставить на профилактический учет участников протестных акций. Речь в основном идет о сторонниках Алексея Навального

Фото: m.dp.ru

Власти Санкт-Петербурга стали ставить на профилактический учет участников протестных акций. Речь в основном идет о сторонниках Алексея Навального.

Юрист Московской Хельсинской Группы Александр Передрук рассказал порталу «ОВД-Инфо», что к одному из участников протестной акции 12 июня на Марсовом поле пришел домой участковый и заявил, что тот поставлен на профилактический учет. Полицейский также попросил участника антикоррупционного митинга дать объяснение относительно своего участия в акции, организованной Навальным.  

Участковый также добавил, что на профилактический учет из-за участия в протестных акциях в Красносельском районе Петербурга уже поставили минимум 15 человек.

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