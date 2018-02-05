Фигурантов «кремлевского списка» просят закрыть счета в заграничных банках
Россияне упомянуты в так называемом «кремлевском докладе» Минфина США стали получать уведомления от зарубежных банков о необходимости закрытия своих счетов
Высокопоставленные россияне стали получать уведомления от зарубежных банков о необходимости закрытия своих счетов. Соответствующие просьбы получают российские граждане, которые упомянуты в так называемом «кремлевском докладе» Минфина США.
Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов сообщил в Twitter, что три фигуранта «кремлевского списка» получили уведомления от зарубежных банков закрыть свои счета. Еще одного фигуранта списка «попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию».
Михаил Касьянов при этом не объясняет, откуда у него такая информация.
Напомним, в «кремлевском докладе» Министерства финансов США упоминаются более 200 российских высокопоставленных чиновников, силовиков и крупных бизнесменов.
В список попали все члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, полпреды президента в федеральных округах, спикеры Госдумы и Совета Федерации, губернатор Санкт-Петербурга и мэр Москвы Сергей Собянин. В Минфине США отметили, что попадание в «кремлевский список» не означает, что в отношении его фигурантов будут введены визовые и финансовые санкции.