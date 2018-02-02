Тезка матери губернатора Петербурга владеет землей по соседству с тезкой главы ФСБ
В списке владельцев земли в Курортном районе Санкт-Петербурга оказалась полная тезка матери губернатора северной столицы Георгия Полтавченко. Ранее сообщалось, что землей в Сестрорецке владеют полные тезки главы ФСБ Александра Бортникова и его жены Татьяны
В списке владельцев земли в Курортном районе Санкт-Петербурга оказалась полная тезка матери губернатора северной столицы Георгия Полтавченко. Ранее сообщалось, что землей в Сестрорецке владеют полные тезки главы ФСБ Александра Бортникова и его жены Татьяны. При этом в их декларациях нет информации о данных объектах недвижимости.
Согласно выписке из Росреестра, участок в Сестрорецке достался Нине Ивановне Полтавченко в 2008 году. Она получила его по договору мены с Алексеем Семеновичем Седовым – полным тезкой начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
В 90-х годах с генералом ФСБ Седовым работал нынешний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В 92-м году Седов был заместителем Полтавченко сначала на посту начальника Управления налоговых расследований по Санкт-Петербургу, а затем и на посту главы налоговой полиции города. В 1999 году Седов сменил Полтавченко, который стал полпредом президента в Ленинградской области, сообщает телеканал «Дождь».
Полный тезка высокопоставленного сотрудника ФСБ, согласно данным Росреестра, владеет участком земли по соседству с Полтавченко. Земля ему досталась по тому же договору мены.
Риелторы оценивают сотку в Курортном районе Петербурга в 2-6 млн рублей. Участок тезки матери Полтавченко стоит не менее 44 млн рублей. Для сравнения, задекларированный доход губернатора Санкт-Петербурга за 2016 год составил 6,1 млн рублей.
Напомним, о земельных участках в Сестрорецке тезок главы ФСБ России и его жены сообщило издание Russiangate. После выхода статьи главный редактор Russiangate Александрина Елагина сообщила о своем увольнении, а также о решении инвесторов закрыть издание.