Установленный в петербургском ЗакСе дресс-код сочли неконституционным
Петербургские юристы и журналисты пожаловались в прокуратуру на спикера Законодательного Собрания северной столицы Вячеслава Макарова, который установил строгий дресс-код для посещения парламента
Петербургские юристы и журналисты пожаловались в прокуратуру на спикера Законодательного Собрания северной столицы Вячеслава Макарова, который установил строгий дресс-код для посещения парламента. Жалобщики требуют опубликовать документ, на основании которого запрещено посещать Заксобрание без галстука.
Вице-президент Федерального союза адвокатов Сергей Попов потребовал официально опубликовать положение, которое определяет правила посещения Мариинского дворца, где заседают петербургские депутаты. В конце 2017 года Вячеслав Макаров со ссылкой на данный документ заявил об обязательном соблюдении дресс-кода. После этого, в здание ЗакСа перестали пускать мужчин без галстука.
Адвокат Сергей Попов отметил, что «закон о галстуке» нигде не опубликован, однако Конституция РФ обязывает обнародовать нормативно-правовые акции, затрагивающие права, свободы и обязанности человека, сообщает «КоммерсантЪ».
В итоге Попов обратился в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать незаконным бездействие Заксобрания, которое не предоставило ему копию документа. Более того, право граждан посещать органы власти закреплено законом, и внутренний регламент не может ограничивать это право, отмечает юрист.
Петербургские журналисты в свою очередь готовят коллективную жалобу в прокуратуру на правила аккредитации в ЗакСе. Например, журналисту могут отказать в аккредитации, если в отношении него «проводится проверка правоохранительных органов».