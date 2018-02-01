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01 февраля 21:58

Суд приговорил экс-губернатора Кировской области к 8 годам лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам лишения свободы. Ранее суд признал Белых виновным в получении взятки от бизнесменов на общую сумму 600 тысяч евро

Фото: КоммерсантЪ

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам лишения свободы. Ранее суд признал Белых виновным в получении взятки от бизнесменов на общую сумму 600 тысяч евро.

Суд также назначил бывшему губернатору штраф в размере 48 млн рублей и запретил ему занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет.

Никита Белых дослушал приговор до конца, хотя ему несколько раз становилось плохо и заседания пришлось прерывать.

Никиту Белых признали виновным в получении взятки в размере 400 тысяч евро у бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. При этом суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году.

Бывший кировский губернатор своей вины в получении взяток не признал.

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