Меню
Политика
Инструкция для туристов, выезжающих за границу
Политика
31 января 15:13

Власти решили отложить административный арест Алексея Навального до выборов президента

Оппозиционер Алексей Навальный предположил, что его могут арестовать на время проведения президентских выборов. Политик был задержан во время протестной акции 28 января, однако суд по его делу до сих пор не назначен

Фото: navalny.feldman.photo

Оппозиционер Алексей Навальный предположил, что его могут арестовать на время проведения президентских выборов. Политик был задержан во время протестной акции 28 января, однако суд по его делу до сих пор не назначен. При этом его соратников арестовали на сроки от 10 до 15 суток еще 29 января.

Алексей Навальный считает, что его до сих пор не отправили под административный арест, потому что власти планируют сделать это ближе к выборам президента России.

Напомним, после задержания во время акции в поддержку «забастовки избирателей» в отношении Алексея Навального был составлен протокол о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП РФ). Позже Навального отпустили из ОВД под обязательство о явке. Его адвокат уточнила, что протокол на него не составили.

«Почему? Потому что если посадить меня 28 января, я выйду на свободу 28 февраля. А Путин хочет, чтобы я был изолирован непосредственно перед выборами, а желательно во время выборов. Поэтому предполагаю, что меня посадят с таким расчетом, чтобы я 18 марта провел в камере», - написал оппозиционер в своем блоге.

Материалы по теме
Во Владивостоке полиция задержала трех волонтеров штаба Алексея Навального
Ведущих эфира «Навальный Live» задержали по прилету в Россию
Алексея Навального отпустили из полиции без составления протокола
Сейчас на главной
Горячие новости
Первый пошел
Прокурор республики Дагестан Рамазан Шахновазов покинул занимаемую должность. Отставка высокопоставленного силовика совпала с приездом в республику спецкомиссии из сотрудников МВД, ФСБ и Генпрокуратуры
Горячие новости
В Москве совершено покушение на бывшего совладельца «Носта-банка»
Неизвестные устроили стрельбу в бизнес-центре «Святогор». Согласно последним данным, в результате происшествия ранение получил бывший совладелец закрытого «Носта-банка» Александр Осетров
Горячие новости
Для себя не жалко
Президент России Владимир Путин потратил на свою избирательную кампанию в два раза больше средств, чем разрешено законом. Траты главы государства на агитацию, сбор подписей и т.д. подсчитала газета «Собеседник»
Горячие новости
Социологи составили список правил выживания в современной России
Исследователи Департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ составили список основных правил выживания в России. Список составлен по результатам опроса матерей
Горячие новости
Бизнесмены из «кремлевского доклада» за сутки потеряли 1,1 млрд долларов
Российские бизнесмены, попавшие в «кремлевский доклад» Минфина США, за сутки потеряли 1,1 млрд долларов. Но в целом, отмечают аналитики, рынок отреагировал спокойно на новость о возможном расширении санкционного списка российских граждан
Горячие новости
После КТО хоть потоп
В Дагестане 128 местных жителей подали коллективный иск к Министерству чрезвычайных ситуаций и Министерству внутренних дел. Истцы требуют от силовых ведомств возместить им ущерб, нанесенный в результате проведения контртеррористической операции
Горячие новости
Власти Чечни потратили на охрану административных зданий 98 млн рублей
Антикоррупционная организация Transparency International обратила внимание на траты правительства Чеченской республики на охрану объектов администрации главы и правительства региона
Горячие новости
Москвичи и петербуржцы живут дольше своих соотечественников из других городов
В Москве женщины в среднем живут на 8,3 года дольше, чем в регионах, а мужчины - на 5,3 года. В Санкт-Петербурге женщины живут дольше остальных на 4,3 года, а мужчина – на 2,6 года
Горячие новости
Дмитрий Медведев и все-все-все
Министерство финансов США представило на рассмотрение Конгресса «кремлевский доклад», в котором приведен список кандидатов на попадание под визовые и экономические санкции. В России назвали данный доклад шагом к полному разрыву отношений между странами
Горячие новости
Храните деньги в банке
Единственная сотрудница Сбербанка в селе Манилы похитила из учреждения 6,7 млн рублей. Украденные деньги сотрудница складывала в обычные стеклянные банки, а затем прятала их в сугробы. Следователи нашли на территории поселения несколько таких «заначек»
Горячие новости
Явки, адреса, никнеймы
Роскомнадзор выступил с предложением обязать операторов связи предоставлять данные о никнеймах, которые используют абоненты, а также информацию о том, какими именно мессенджерами пользуются клиенты
Горячие новости
Берегись эвакуатора
Для московских автомобилистов составили список улиц, с которых чаще всего эвакуировали машины. Самые опасные для парковки места назвал гендиректор главного контрольного управления «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк
Авторская колонка
Спонсирую вам свою жизнь
Сколько я помню себя – всегда занимал активную гражданскую позицию. Будь то по международной линии, или нашей внутренней истории. До всего мне всегда было дело. Особенно в какие-нибудь важные для страны вехи: ну понятно, съезды КПСС, перестройка, выборы...
Ларин Александр
депутаты
Борис Пайкин в ЛДПР: что важнее - интересы партии или бизнес олигарха?
В Санкт-Петербурге на уровне Законодательного Собрания будет создана рабочая группа депутатов, в чьи задачи войдет отстаивание интересов обманутых дольщиков на городском строительном рынке.
Роскосмос
Ненасытное жерло «Роскосмоса»
Государственная корпорация «Роскосмос» в 2017 году показала самые худшие результаты по выплатам в федеральный бюджет среди всех ведомств. За прошедший год космическая корпорация внесла в госказну лишь 9,5 млрд из запланированных 52 млрд рублей.
Горячие новости
Рождаемость в России сократилась до рекордного уровня
Росстат зафиксировал снижение рождаемости во всех регионах страны, кроме Чеченской республики. Согласно официальной статистике, в 2017 году родилось на 200 тысяч детей меньше, чем в 2016 году
Горячие новости
Утром деньги, вечером стулья
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, связанного с поставкой мебели в ГКБ им. Иноземцева. Подозреваемыми по делу могут стать сотрудники департамента здравоохранения Москвы
Авторская колонка
Не то, чтоб тошнит, но вырвет – подвиг Ксении Собчак в Грозном
Я понимаю – рейтинг, кампания и все прочее. Но в Чечне, которую кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак посетила с кратким рабочим визитом, там, в добавление к обычным российским безобразиям, на самом деле убивают и пытают, причем, не иногда, по случаю, как в других регионах, а постоянно и масштабно
Гозман Леонид