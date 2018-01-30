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30 января 10:53

Власти США могут ввести санкции против «всего руководства России»

Министерство финансов США представило на рассмотрение Конгресса «кремлевский доклад», в котором приведен список кандидатов на попадание под визовые и экономические санкции. В России назвали данный доклад шагом к полному разрыву отношений между странами

Министерство финансов США представило на рассмотрение Конгресса «кремлевский доклад», в котором приведен список кандидатов на попадание под визовые и экономические санкции. В России назвали данный доклад шагом к полному разрыву отношений между странами.

В «кремлевском докладе» упомянуты 210 российских граждан: чиновников, бизнесменов и силовиков. В будущем в отношении фигурантов списка могут быть введены санкции.

Так, в кремлевский список вошли 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, среди которых сотрудники администрации президента Антон Вайно, Алексей Громов, Дмитрий Песков и Владислав Сурков, а также премьер-министр Дмитрий Медведев и другие члены федерального правительства, высокопоставленные сотрудники МВД, Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии.

Помимо государственных служащих и силовиков в список включены 96 крупных бизнесменов: Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Александр Мамут, Евгений Касперский, Петр Авен  другие.

Также в список попал глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

По данным ТАСС, существует секретная часть кремлевского доклада, которая может содержать имена, которые не включены в общую часть. «Эти персоны могут занимать должности ниже тех, кто включен в опубликованную часть доклада, или обладать меньше чем миллиардом долларов», - сообщил источник агентства.

Пока в отношении фигурантов «кремлевского доклада» не вводятся никакие ограничения и запреты, однако санкции против них могут быть введены позднее.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что включение в «кремлевский список» Министерства финансов США практически всего руководства Российской Федерации говорит о «фактическом разрыве» отношений между двумя странами. Российские сенаторы пообещали принять ответные меры.

«Ответ, конечно, будет. И он будет достойным. Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России»», - заявил сенатор, слова которого приводит РИА Новости.

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