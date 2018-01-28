Полицейские задержали ведущего и режиссера онлайн-трансляции «забастовки избирателей»
На Дальнем Востоке и в Сибири состоялись первые акции в поддержку «забастовки избирателей». Мероприятия в целом прошли без происшествий, но не без попыток властей помешать людям собраться
На Дальнем Востоке и в Сибири состоялись первые акции в поддержку «забастовки избирателей». Мероприятия в целом прошли без происшествий, но не без попыток властей помешать людям собраться.
Так, во Владивостоке в день планируемого митинга на центральной площади города чиновники планировали демонтировать новогоднюю елку, чему могла помешать акция протеста. Кроме того, на место проведения акции согнали снегоуборочную технику.
Организаторы акции во Владивостоке сообщили, что в мероприятии приняли участием около 250 человек.
В Хабаровске акция была согласована с местными властями и прошла на площадке у стадиона «Динамо».
Акции в поддержку «забастовки избирателей» также прошли в Иркутске, Новосибирске и Кемерово. В столице Кузбасса полицейские задержали координатора местного штаба Навального Ксению Пахомову. В остальных городах акция прошла спокойно.
Акции в поддержку «забастовки избирателей» запланированы во многих городах России, в том числе и в Москве. Столичные власти не согласовали проведение акции в центре города и предупредили граждан об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Также сообщается, что сотрудники полиции утром в воскресенье пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией, из которого ведутся онлайн-трансляции протестных акций. Полицейские заявили, что «ищут бомбу». По их данным, бомбу якобы принес ведущий новостей Дмитрий Низовцев. В итоге полицейские забрали в отделение четверых сотрудников ФБК, включая ведущего и режиссера эфира.