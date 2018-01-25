Кремль ищет новые способы для привлечения избирателей на выборы президента
Российские власти постараются привлечь молодой электорат на избирательные участки в день выборов президента с помощью различных концертов. Официально мероприятия будут проводиться в рамках фестиваля «Студенческая весна», но их истинная цель состоит в повышении явки.
Российские власти постараются привлечь молодой электорат на избирательные участки в день выборов президента с помощью различных концертов. Официально мероприятия будут проводиться в рамках фестиваля «Студенческая весна», но их истинная цель состоит в повышении явки.
Проведением «Студенческой весны» займется Российский союз молодежи. В рамках фестиваля 18 марта состоится серия гала-концертов на избирательных участках, которые расположатся в зданиях вузов и колледжей. Глава РСМ Павел Красноруцкий сообщил, что концертами планируется «охватить всю страну».
В РСМ не скрывают, что организация концертов в местах, где будет голосовать преимущественно молодежь, призвана повысить явку. «Мы надеемся, что молодежь придет посмотреть на своих коллег и в том числе проголосует и выполнит свой гражданский долг», - заявил Красноруцкий, которого цитирует РБК.
Фестиваль «Студенческая весна» финансируется в основном за счет президентских грантов. В 2018 году союз получил на проект 7,5 млн рублей, однако в целом фестиваль обойдется в 11,7 млн рублей. предполагается, что остальные деньги выделят региональные власти.
Ранее сообщалось, что Кремль для повышения явки избирателей на президентские выборы поручил региональным властям провести на участках конкурсы, спартакиады, ярмарки и другие подобные мероприятия. В некоторых городах выборы президента планируется совместить с проведением референдумов по наиболее значимым для граждан вопросам.
Оппозиционер Алексей Навальный, объявивший «забастовку избирателей», призвал россиян «не вестись» на уловки властей и не ходить 18 марта на участки для голосования.