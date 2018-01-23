ТОП-20. Лучшие политтехнологи России – 2018
«Общая Газета» представляет двенадцатый рейтинг российских политтехнологов. Мы составляем и публикуем рейтинг людей, которые являются организаторами избирательного процесса в России, лидерами в сфере политических и гуманитарных технологий.
Рейтинг 2007 года, Рейтинг 2008 года, Рейтинг 2009 года, Рейтинг 2010 года, Рейтинг 2012 года, Рейтинг 2013 года, Рейтинг 2014 года, Рейтинг 2015 года, Рейтинг 2016 года, Рейтинг 2017 года
Наш рейтинг, как и раньше, посвящен политтехнологам и политическим консультантам – людям, которые «делают» политиков такими, какими мы их видим, а также являются идеологами и организаторами политических процессов и избирательных кампаний. В 2018 году, когда уже идет президентская избирательная кампания, мы продолжаем наш проект.
Работа над рейтингом продолжалась в конце 2017 – начале 2018 года и проводилась силами наших аналитиков, журналистов, экспертов и региональных корреспондентов. Выход рейтинга мы решили, как и в прошлом году, приурочить к началу нового политического сезона. Сегодня мы представляем результат нашего исследования. Исходя из него, можно понять, кто именно и насколько эффективно управляет в России выборами и политическими кампаниями.
Методика исследования – такая же, как в 2017 году, когда она была существенно скорректирована. В основной части опроса традиционно участвовали 100 действующих политиков, политтехнологов, политологов, журналистов. Участникам опроса было предложено самим назвать «ведущую двадцатку политтехнологов». Опрашиваемые были предупреждены, что они могут называть только носителей «политтехнологической компетентности», то есть людей, которые являются специалистами в области формирования общественного мнения, реальными организаторами избирательных и политических кампаний. Кроме того, 150 экспертам была разослана анкета со списком из 62 кандидатов, которые, по мнению аналитиков «Общей газеты», могли войти в топ-20 политтехнологов. Анкетируемые участники исследования могли отметить в нем любое количество фигурантов, а также добавить в него не более 10 фигурантов, которых не было в анкете. В зависимости от частоты упоминания тех или иных фамилий в ходе опроса и в полученных анкетах и был составлен рейтинг.
Из рейтинга исключены: 1) президент и премьер-министр России; 2) политики, не связанные с политтехнологиями (например, А. Вайно, И. Шувалов, Д. Рогозин, В. Матвиенко); 3) политики и чиновники, имеющие отношение к развитию рынка политического консультирования, но не являющиеся собственно политтехнологами (например, С. Кириенко, Д. Песков, Н. Тимакова, А. Харичев); 4) партийные лидеры (например, Г. Зюганов, С. Неверов, В. Жириновский, С. Миронов); 5) политологи-эксперты, не работающие в сфере политтехнологий (например, Д. Бадовский, С. Марков, М. Ремизов); 6) социологи (например, В. Федоров, А. Ослон); 7) журналисты и руководители СМИ (например, К. Эрнст, А. Габрелянов, П. Гусев).
«Отраслевой» характер рейтинга сохранился.
РЕЙТИНГ
1. Константин Костин
163 упоминания. Председатель правления «Фонда развития гражданского общества». Советник С. Кириенко, был советником В. Володина, ранее заместителем начальника, начальником управления внутренней политики Администрации президента. Один из основных консультантов мэрии Москвы, определял важнейшие технологические решения муниципальной избирательной кампании 2017 года (так называемый «московский стандарт» выборов). Как ожидается, будет координировать кампанию по выборам мэра 2018 года (если будет выдвинут С. Собянин). Работает во многих регионах. Участвует в закрытых встречах В. Путина с политконсультантами. В 2017 г. обнародовал доклад о путинском большинстве. Оказывает влияние на ряд телеграм-каналов (через связанного с ним Л. Давыдова), на редакционную политику нескольких «политических» интернет-порталов. В 2017 г. был вовлечен в судебный процесс с газетой «Ведомости» (газета утверждала, что С. Кириенко оказался не удовлетворен разработкой «образа будущего» К. Костиным и другими экспертами, а он оспаривал это в своем иске). По данным СМИ, награжден грамотой С. Кириенко за участие в региональных выборах 2017 года.
2. Вартан Саркисов
144 упоминания. Генеральный директор и совладелец «ИМА-Консалтинг» (с А. Гнатюком). Один из основных консультантов мэрии Москвы, активно участвовал в муниципальной избирательной кампании 2017 года. Под руководством В. Саркисова «ИМА-Консалтинг» разработала логотип и концепцию PR-продвижения президентской кампании. Компания Гнатюка и Саркисова - наиболее ресурсный оператор на рынке политического консультирования. Много лет работает со значительными бюджетными средствами на федеральном и московском уровне. Постоянно выигрывает тендеры государственных структур, прежде всего в Москве; регулярно сталкивается с обвинениями в создании для нее специальных преференций. Проводит избирательные кампании в регионах. По данным СМИ, В. Саркисов награжден грамотой С. Кириенко за участие в региональных выборах 2017 года.
3. Дмитрий Орлов
137 упоминаний. Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций», член Высшего совета «Единой России». Политконсультант, политический аналитик, политтехнолог, специализируется на создании экспертных сетей. Оказывает значительное влияние на организацию избирательных кампаний, работает во многих регионах России. Координатор клуба «Регион», объединяющего российских экспертов по региональной политике. Контролирует проведение премии «Региональная политика». Участвует в закрытых встречах В. Путина с политконсультантами. В 2017 г. обнародовал доклады о конкуренции на региональных выборах, о реформе «Единой России», о ситуации в нескольких регионах. Составитель «Рейтинга 100 ведущих политиков», «Рейтинга влияния глав субъектов», «Рейтинга эффективности управления в субъектах РФ», нескольких региональных рейтингов. Владелец портала «Региональные комментарии». По данным СМИ, награжден грамотой С. Кириенко за участие в региональных выборах 2017 года.
4. Игорь Бунин
134 упоминания. Президент «Центра политических технологий». Политконсультант, политический аналитик, один из основателей рынка политического консультирования в России. Традиционный консультант С. Собянина, ранее длительное время консультировал и Ю.Лужкова. Участвовал в муниципальной кампании в Москве. Консультант А. Кудрина. Участвует в закрытых встречах В. Путина с политконсультантами. Владелец портала «Политком.ру» и телеграм-канала Bunin@Co.
5. Сергей Зверев
126 упоминаний. Президент «Компании развития общественных связей», в прошлом – заместитель руководителя Администрации президента. Традиционный консультант московских властей, активно участвовал в муниципальной кампании в Москве. В 2017 г. вернулся к проведению избирательных кампаний в регионах. По данным СМИ, награжден грамотой С. Кириенко за участие в региональных выборах 2017 года.
6. Андрей Полосин
130 упоминаний. Заместитель начальника Управления по работе с регионами ГК «Росатом». Близок к С. Кириенко и А. Харичеву. Политтехнолог, политконсультант, ранее был одним из наиболее известных кураторов регионов в Администрации президента. Курировал избирательные кампании в регионах присутствия корпорации. Оказывает значительное влияние на ход избирательных кампаний в регионах.
7. Глеб Кузнецов
119 упоминаний. Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований. Близок к С. Кириенко и А. Харичеву. Оказывает значительное влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. По данным СМИ, награжден грамотой С. Кириенко за участие в региональных выборах 2017 года.
8. Андрей Парфенов
104 упоминания. Заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия». Политтехнолог, курирует в партии региональную и технологическую работу. В 2017 г. курировал технологическую работу в «Единой России» во время региональных выборов. Участвует в закрытых встречах В. Путина с политконсультантами.
9. Андрей Колядин
102 упоминания. Политтехнолог, работает в регионах России. Близок к А. Харичеву. Ранее был заместителем полпреда президента в Уральском ФО. В 2016-2017 гг. играл важную роль в ИЭСИ, курировал мониторинг выборов в регионах. Сохраняет влияние на организацию избирательных кампаний, работает в нескольких регионах. По данным СМИ, награжден грамотой С. Кириенко за участие в региональных выборах 2017 года.
10. Олег Матвейчев
97 упоминаний. Политконсультант, политтехнолог, один из основателей Bakster Group. Профессор Высшей школы экономики. В прошлом заместитель губернаторов Вологодской и Волгоградской областей, экс-сотрудник Администрации президента. Оказывает значительное влияние на проведение избирательных кампаний. Ведет активную консультационную деятельность в регионах. Известный блогер.
11. Дмитрий Гусев
93 упоминания. Политтехнолог, председатель наблюдательного совета Bakster Group. Работал в Уральском регионе, известен агрессивным стилем ведения кампаний. Был заместителем руководителя департамента территориальных органов власти мэрии Москвы. Ведет кампании в регионах России. Координатор политического дискуссионного клуба «WTF?». По данным СМИ, награжден грамотой С. Кириенко за участие в региональных выборах 2017 года.
12. Евгений Минченко
90 упоминаний. Президент холдинга «Минченко консалтинг», глава Международного института политической экспертизы. Глава Комитета по политическим технологиям РАСО. Политконсультант, политический аналитик, детально следит за развитием политической системы США. Ведущий российский коуч в сфере политтехнологий, периодически проводит обучающие семинары. Во второй половине года позиционировал себя также как лоббист. Контролирует проведение премии РАСО «Гамбургский счет». В 2017 г. обнародовал новую версию доклада «Политбюро 2.0», другие исследования. Владелец ряда телеграм-каналов.
13. Алексей Куртов
86 упоминаний. Председатель совета директоров компании «ИнтерМедиаКом». Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), контролирует проведение премии РАПК. Работает в ряде регионов.
14. Григорий Казанков
82 упоминания. Политтехнолог, политконсультант. Оказывает значительное влияние на проведение избирательных кампаний. Работает в ряде регионов.
15. Андрей Богданов
76 упоминаний. Политконсультант, глава «Центра Андрея Богданова». В прошлом лидер ДПР, кандидат-спойлер на президентских выборах. Создатель «инкубатора» малых партий и партий-спойлеров, в президентской кампании продвигает блок кандидатов «Третья сила». Возглавляет одну из масонских лож, использует международные и региональные ложи как экспертные сети и каналы лоббирования.
16. Игорь Минтусов
72 упоминания. Президент Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М». Политконсультант, один из основателей рынка политического консультирования в России. Вице-президент РАПК. Издатель профессиональной и политической литературы.
17. Андрей Максимов
70 упоминаний. Политконсультант, глава компании «Максимов Консалтинг». Вице-президент РАПК. Ведет кампании в регионах России, участвовал в муниципальной кампании в Москве. Владелец обширной базы данных агитационно-пропагандистских материалов.
18. Алексей Ситников
65 упоминаний. Глава консалтинговой группы «Имидж-контакт». Политконсультант, политтехнолог, политический психолог, один из основателей рынка политического консультирования в России. В 2017 г. вернулся к проведению избирательных кампаний в регионах. Возглавил избирательную кампанию К. Собчак в момент ее выдвижения, однако вскоре отказался от ее проведения; этот уход сопровождался многочисленными интервью Ситникова, а также комментариями К. Собчак и близких к ней деятелей.
19. Константин Калачев
62 упоминания. Руководитель «Политической экспертной группы». Политконсультант, политтехнолог, один из основателей рынка политического консультирования в России. Создатель «Партии любителей пива», экс-вице-мэр Волгограда. Консультирует кампании в регионах России.
20. Александр Серавин
58 упоминаний. Политконсультант, политтехнолог, специалист по интернет-коммуникациям. Глава группы PITER, президент Ассоциации электронной электоральной политики. Работает в ряде регионов, прежде всего в С.-Петербурге. Контролирует премию «Электронная электоральная политика».
Более 30 упоминаний набрали также следующие политтехнологи и политконсультанты: А. Чеснаков, П. Быстров, А. Гнатюк, Е. Сучков, О. Смолкин, И. Малашенко, Г. Павловский, В. Бианки, А. Васильев, А. Высоцкий, В. Смирнов, Л. Давыдов, В. Потуремский, С. Белковский, В. Сергеев, А. Пирогов, М. Сергеева, С. Маркелов, И. Сопов, М. Кирдакова, М. Минчева.