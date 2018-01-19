Совет Федерации увеличит расходы на заграничные поездки сенаторов в три раза
Транспортные расходы Совета Федерации в 2019 году вырастут в три раза. В наступившем году на эту статью бюджета сената было выделено 349 млн рублей, а в 2019 году цифра увеличится до 999,4 млн рублей
Транспортные расходы Совета Федерации в 2019 году вырастут в три раза. В наступившем году на эту статью бюджета сената было выделено 349 млн рублей, а в 2019 году цифра увеличится до 999,4 млн рублей. В 2020 году транспортные расходы Совета Федерации вырастут до одного миллиарда рублей.
Источники РБК объяснили столь резкий рост транспортных расходов тем, что сенаторы планируют «много путешествовать». Увеличение расходов связано не с ценами на бензин, а с поездками за границу. Отдельные сенаторы ездят за границу по несколько раз в месяц.
В будущем Совет Федерации планирует увеличить численность своих делегаций в заграничных поездках. «Не исключается и то, что сенаторы станут ездить чаще, чтобы налаживать межпарламентские связи, в том числе и на неофициальных мероприятиях», - сообщил источник.
Отметим, что общий бюджет Совета Федерации и Государственной думы на 2018 год составляет 4,2 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах на деятельность Федерального Собрания выделят по 5 млрд рублей.