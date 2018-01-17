Студентам казанского университета пригрозили снизить балл на экзамене за неявку на встречу с Путиным
Студенты Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) сообщили о принуждении их к посещению встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам учащихся, за участие в мероприятии им пообещали прибавить балл к оценке на экзамене, а за пропуск – снизить один балл.
Студенты Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) сообщили о принуждении их к посещению встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам учащихся, за участие в мероприятии им пообещали прибавить балл к оценке на экзамене, а за пропуск – снизить один балл.
В сообщении на странице группы «Команда Навального|Казань» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что к ним обратились студенты КАИ и рассказали, что их сгоняют на встречу с президентом, которая запланирована на 25 января. Студенты предоставили скриншоты сообщений от старост групп, сообщает портал «ОВД-Инфо».
«Вашей группе выпала честь и обязанность встретиться с президентом В. В. Путиным 25 января. <…> Это мероприятие на экзамене 26 января учитывается как +1 балл к оценке экзамена <…>, а отсутствие на экзамене как –1 балл», - говорится в переписке.
В штабе Алексея Навального студентам ответили, что для посещения обязательны только мероприятия, входящие в учебный план.
В вузе данную информацию пока не прокомментировали.
Ранее студенты ставропольского и петербургского университетов пожаловались, что их принуждают заниматься сбором подписей в поддержку выдвижения в президенты Владимира Путина.