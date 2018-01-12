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12 января 13:38

Владимир Путин проведет предвыборное турне по российским регионам

Владимир Путин проведет предвыборное турне по российским регионам. Первый визит глава государства совершил в Тверь. В ближайшее время Путин также посетит Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Екатеринбург

Владимир Путин проведет предвыборное турне по российским регионам. Первый визит глава государства совершил в Тверь. В ближайшее время Путин также посетит Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Екатеринбург.

10 января Владимир Путин приехал в Тверь, где посетил вагоностроительный завод и объявил о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

В Петербурге и Ленинградской области президент посетит мероприятия, посвященные годовщине прорыва блокады. 2 февраля в Волгограде состоится празднование 75-летия победы в Сталинградской битве. Ожидается, что Путин посетит и это мероприятие.

В большинстве городов, которые президент планирует посетить в ходе предвыборного турне, летом этого года пройдут матчи чемпионата мира по футболу, отмечает РБК.

Напомним, в декабре Владимир Путин посетил Ненецкий автономный округ и Нижний Новгород, где во время встречи с рабочими завода ГАЗ объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

Политолог Аббас Галлямов отметил, что цель турне Владимира Путина по регионам состоит в демонстрации заботы о жизни простых россиян. В подтверждение этого глава государства будет решать текущие проблемы того или иного города.

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