Финансировать избирательную компанию Путина будут бывшие фонды «Единой России»
Финансировать избирательную кампанию кандидата в президенты России Владимира Путина будут фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (бывшие фонды партии «Единая Россия»)
Финансировать избирательную кампанию кандидата в президенты России Владимира Путина будут фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (бывшие фонды партии «Единая Россия»). Ранее партия заявила о поддержке кандидатуры Путина на выборах, хотя официально он баллотируется в качестве самовыдвиженца.
Представитель одного фонда в беседе с РБК рассказал, что 18 декабря руководители организаций встретились в Москве и приняли резолюцию об активном участии в кампании по повышению электоральной активности граждан России. Часть фондов направит оставшиеся на счетах деньги в избирательный фонд Владимира Путина.
Какую сумму фонды пожертвуют на предвыборную кампанию Путина, не сообщается, однако эти отчисления заполнят большую часть избирательного фонда. При этом каждый из фондов сможет перечислить не более 28 млн рублей.
Согласно федеральному законодательству, предельный размер избирательного фонда не должен превышать 400 млн рублей. Не более 10% размера фонда кандидат может внести из собственных средств, средств партии и добровольных пожертвований граждан. Сумма пожертвования физического лица не может превышать 1,5% от размера фонда, а юридического лица - 7%.
Региональные фонды поддержки «Единой России» были преобразованы в фонды поддержки регионального сотрудничества и развития в 2015-2016 годах. После этого фонды начали финансировать не только партию, но и общественные и благотворительные проекты. Сейчас в России насчитывается 73 таких фонда.