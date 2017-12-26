Никто не питал иллюзий
Ну вот нет у людей фантазии. Не могут дать волю воображению.
Я понимаю, что Навальному для того и нашлепали судимостей, чтобы в нужный момент не пустить его на выборы. Все это понятно. Но почему бы не рискнуть? Если бы Алексея Анатольевича зарегистрировали и дали ему поучаствовать в выборах, он набрал бы процентов 5 максимум. При всем моем уважении и при всем моем желании именно за него и проголосовать. Ну хорошо, пусть не 5%, а 8. Ну и что?
Власти сами себе создают проблемы, сами создают героев и кумиров оппозиции. При нынешней раскладе Путин вообще может не вести никакой агитации, никакой предвыборной кампании – и все равно выиграет в первом туре. Но природа нашей власти такова, что она органически не принимает никаких других точек зрения. Никакой настоящей оппозиции она потерпеть не может. Может быть сколько угодно Жириновских, Мироновых и даже Грудининых, но не должно быть ни одного Навального. И чем больше они называют его проходимцем, тем больше я понимаю, что он задел их всех за живое. Чем упорней они отказываются хотя бы просто произнести вслух его фамилию, тем отчетливее я понимаю, что они его боятся. Как будто произнеся это имя, они моментально поставят его рядом с собой на одну доску. Значит, есть что ставить. Значит, в том что он говорит, больше правды, чем им хотелось бы. И значит, они реально подозревают, что его идеи могут собрать массы избирателей.
Один раз Навальному уже дали поучаствовать в выборах мэра Москвы, и результат, который он получил, судя по всему, никого в Кремле не обрадовал. Решили больше не экспериментировать. Хотя опять-таки, в масштабах страны московский успех повторить было бы нереально.
Но теперешний отказ в регистрации в сущности ничего не меняет. Никто не питал иллюзий, и сам Навальный в первую очередь. Никто не рассчитывал, что Навальный выйдет и выиграет. Для Алексея главным было именно участие. Он провел мощную кампанию и смог донести до очень многих людей свои мысли. Ничто не мешает ему продолжать эту кампанию и дальше, вне зависимости от решения ЦИК.
Эта кампания не столько предвыборная, сколько агитационно-просветительская. Потому что огромное число наших сограждан реально не представляют, в какой стране живут и кто этой страной правит. И перемены в стране зависят не от того, кто будет баллотироваться и сколько процентов получит. Перемены наступят тем скорее, чем больше граждан России поймут, что в нашей стране происходит.
Насчет членов Центризбиркома у меня особых иллюзий не было. Были сперва какие-то надежды на Эллу Александровну, но после теперешнего выступления про нетрудовые доходы и оболванивание молодежи, я могу сказать, что ее карма отравлена навсегда. Видимо, место работы у нее ядовитое.
Источник - Эхо Москвы