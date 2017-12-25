Алексей Навальный после отказа ЦИК в регистрации объявил забастовку избирателей
Центризбирком в понедельник, 25 декабря, вынес решение о недопуске Алексея Навального на выборы президента России. Оппозиционер в ответ призвал своих сторонников к бойкоту безальтернативных выборов
Центризбирком в понедельник, 25 декабря, вынес решение о недопуске Алексея Навального на выборы президента России. Оппозиционер в ответ призвал своих сторонников к бойкоту безальтернативных выборов.
В Центризбиркоме заявили, что группа избирателей в поддержку самовыдвижения Алексея Навального не будет зарегистрирована, так как оппозиционер не имеет права участвовать в выборах из-за непогашенной судимости по тяжкой статье (дело о хищениях в «Кировлесе» - ред.).
Алексей Навальный напомнил ЦИКу, что Европейский суд по правам человека признал решение кировского суда незаконным, а Верховный суд РФ с этим согласился и отправил дело «Кировлеса» на новое рассмотрение. В ходе повторного рассмотрения суд снова приговорил оппозиционера к 5 годам лишения свободы условно, тем самым не выполнив решение Страсбургского суда.
Член ЦИКа Борис Эбзеев на это заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не вправе отменять решение российских судебных властей. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия не имеет отношения к вынесению решений по судимостям, в том числе Навального.
Центризбирком также отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения журналиста Олега Лурье из-за судимости. Аналогичное решение было принято в отношении группы избирателей в поддержку бизнесмена Сергея Полонского, признанного виновным в хищении.
Алексей Навальный в связи с решением суда призвал российских избирателей к бойкоту президентских выборов. Оппозиционер заявил, что без него «выборов не будет», потому что Владимир Путин боится конкуренции с ним. Навальный также считает, что «слуг Путина» дополнительно напугала процедура его выдвижения в президенты, которая прошла в 20 городах России и была полностью открыта. В мероприятии участвовали почти 16 тысяч россиян.
По словам оппозиционера, его избирательные штабы перепрофилируются в штабы «забастовки избирателей». Они намерены организовать контроль за явкой на президентских выборах, чтобы не допустить фальсификации. Он напомнил, что Кремль поставил задачу переизбрать Путина с результатом 70% голосов и при явке не ниже 70%.