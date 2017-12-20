Чиновники после «дела Улюкаева» массово отказываются принимать подарки
«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами – от них уже на входе шарахаются», - рассказал помощник одного из министров. Чиновники отказываются принимать в подарок даже ежедневники и календари
Российские чиновники после ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева отказываются принимать подарки. Больше всего госслужащие боятся подарочных корзин. Напомним, что Алексей Улюкаев получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина подарочную корзину с «колбасками от Иваныча», а затем оказался фигурантом дела о взятке.
По данным издания The Bell, сотрудники министерств и госкорпораций признались, что правила передачи подарков были ужесточены в связи с уголовным преследованием Алексея Улюкаева.
«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами – от них уже на входе шарахаются», - рассказал изданию помощник одного из министров. Чиновники отказываются принимать в подарок даже ежедневники и календари.
Сотрудница крупного промышленного холдинга сказала, что обзванивала министерства с вопросом о том, какие им можно дарить подарки. В госструктурах ей ответили, что «после ареста Улюкаева нельзя ничего».
Директор департамента одного из министерств рассказал, что один из заместителей министра дал указание не приносить ему никаких подарков. Он напомнил, что не только Улюкаеву передали сумку с деньгами вместо редкого вина, но и экс-губернатор Кировской области Никита Белых получил взятку в подарочном пакете с бутылкой вина.
Пользователи социальных сетей, узнав о страхе чиновников получать подарки, шутят, что главе «Роснефти» Игорю Сечину удалось с помощью одной корзинки с колбасой победить коррупцию в стране.