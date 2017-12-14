Свита «короля» голосует за… «короля»
Писчие и глашатаи из Администрации Президента уже давно состоят в команде тех, кому на Руси жить хорошо
Прелюдия
Кто из россиян вспомнил, что 12 декабря был день Конституции? Отдельные из нас смутно помнили, что в этот день что-то там есть такое по календарю – не более того. Нынешнее 12 декабря пролетело обычными буднями. Праздник был до этого - первое лицо государства официально и прилюдно объявило о том, что идет на выборы президента.
В принципе, об этом знали, этого ждали – но еще были какие-то сомнения, страхи у ближайшего окружения – а вдруг как в старые добрые времена - "Я устал, я ухожу!?" ... И тогда все, что нажито честным трудом…
Но вот официальное заявление сделано. Вокруг президента как-то вдруг спало напряжение – появились улыбки, прогнозы, короткие заявления. Ближайший авангард ВВП засобирался на выборы…
Голосуем за сытую жизнь?
Если человек живет как у Христа за пазухой, а у Христа, простите, скоро выборы-перевыборы, за кого человек будет голосовать? Правильно, за того, у кого он за пазухой. Поэтому главному мартовскому кандидату едва ли стоит беспокоиться о лояльности к себе ближайшего окружения.
И пускай в большинстве своем эта лояльность вызвана не трепетом к партийному знамени, а вызвана откровенной меркантильностью – ну, так на том и стоим. Одним знаменем сегодня сыт не будешь.
А ребята из АП как те сыры в масле. Чего ж им от добра добра искать. Поэтому сотрудники АП все от мала до велика в первых рядах агитаторов за своего вождя и кумира. Взахлеб рассказывают о его подвигах по телевизору, просто так, в беседах, в СМИ, и даже всемирную паутину запаутинили так, что не распутаешь.
Понятное дело, хочется оставить в Кремле старую метлу. При ней очень уж житуха в кайф. Вон, первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, сменивший и профукавший кучу ответственных должностей, тем не менее, в АП богач из богачей, с доходом за 2016-й в 85,5 миллионов рублей.
А кроме денег в собственности Сергея Кириенко еще и земельный участок площадью 7116 кв. м, и жилой дом (698 кв. м), и некое жилое строение (169 кв. м), и хозяйственная постройка и машиноместо.
Ну, и так по «мелочи» - собственный «спортивно-оздоровительный блок» на 630 кв. м., квартира в 254 кв. м, и не поверите - лесной участок 5 тыс. кв. м. Где-то я слышал, что лес у нас принадлежит государству. Но, может, это только слухи?
Не бедствует и большинство других знатных деятелей Администрации Президента. Тут и «серебряный призер» по доходам Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности РФ. Его годовой доход — 33,5 млн рублей., к тому же он владеет земельным участком (3 306 кв. м), жилым домом (249 кв. м) и квартирой (256 кв. м). А дачкой размером 265 кв. м. вроде как просто пользуется.
Супруга Патрушева Елена задекларировала скромных 310 тыс. рублей. Зато ей, словно заправской барыне, принадлежит участок площадью 6 517 кв. м, жилой дом (993 кв. м), хозяйственное строение (259 кв. м) и скромный по нынешним меркам автомобиль Volkswagen Touran.
Но главные владения Елены Патрушевой, как выяснял еще в 2014 году Алексей Навальный, находятся в элитном поселке Серебряный Бор в Подмосковье. И цена им – миллиард рублей. Поговаривают, земельный участок с такой же площадью сохранился в декларациях до сих пор.
Полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев задекларировал в 2016 году 33,3 млн рублей дохода. Плюс земельных участка (их общая площадь — 5 391 кв. м), две квартиры (42 кв. м и ½ доля от 101 кв. м), жилой дом (304 кв. м) и два гаража (55 кв. м). Доход его супруги составил 3,3 млн рублей. Она владеет земельным участком площадью 930 кв. м и квартирой 79 кв. м.
Помощник президента Игорь Левитин задекларировал 30,1 млн рублей. Ему принадлежит 1/3 доля земельного участка (3 982 кв. м), 60/100 долей квартиры (118 кв. м), 1/3 доли дачного дома (544 кв. м) и машиноместо. Передвигается чиновник (когда его не возят служебные машины) на автомобиле скромном Mercedes-Benz C 180.
Супруга помощника президента Наталья Левитина указала в декларации годовой доход суммой 3,1 млн рублей. Она задекларировала доли в недвижимости супруга: 1/3 земельного участка (3 982 кв. м), 40/100 квартиры (118 кв. м), ⅓ дачного дома (544 кв. м) и машиноместо. Из транспортных средств у нее — еще более скромный автомобиль Toyota Camry. В общем, такие ушлые ребята – везде по чуть-чуть, везде по доле – Сеньке рубашка.
27,8 миллионов рублей заработал за 2016 год попал помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов, что тоже не заставит его краснеть перед коллегами (Если допустить, что меряются перед собой они не делами для народа совершенными, а декларациями да земельными наделами).
Кстати, с наделами у чиновника тоже все в порядке. Наилю Мухитову принадлежит земельный участок размером 801 кв. м, жилой дом (359 кв. м) и квартира (35 кв. м). Совместно с супругой он владеет еще двумя земельными участками (их общая площадь — 1 509 кв. м), жилым домом (670 кв. м) и гаражом. Еще одна квартира площадью 219 кв. м находится у Наиля Мухитова в пользовании.
Но пожалуй, самая сытая жизнь у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Одной только недвижимости семье Песковых принадлежит 12 объектов общей площадью 11 331 кв. м, включая квартиру в США и квартиру во Франции (зарегистрирована на сына).
Но в достатке семье, правда в этом основная заслуга Татьяны Навки, заработавшей за 2016 год 120,8 миллиона рублей. Ну, так ведь кто сказал, что не будь у нее мужа, особо приближенного к «самому», эти 120 «лямов» было бы заработать проще? Не факт, конечно, но ведь у нас в России для чиновников семья на первом месте – потом уже, извините, Родина…
Но сейчас, конечно, и вплоть до марта, самое главное для чиновников АП мероприятие – сделать так, чтобы после марта не пришлось собирать из своих ютных кремлевских кабинетов вещички на выход. Ой, простите, оговорился. Главное мероприятие – победа того… кого нужно победа.
Кого они агитируют?
А агитируют наши сегодняшние «герои» голосовать правильно россиян, чьи доходы в 2016 году твердо шли под грифом «падению нет конца». И даже в этом году, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
При этом и ВВП вроде бы подрос на 1,5% и средний рост зарплат по стране на 4,6% - однако, высокие цены, низкие пенсии, постоянно растущие цены все эти бравурные проценты убивают наглухо и загоняют россиян еще в большую нищету.
Средний размер зарплаты по стране на середину этого года составлял 39 355 рублей, что, как видим, очень далеко от тех цифр, которые вписываются в кремлевские декларации. И чем дальше, тем разрыв между цифрами будет увеличиваться.
Дело в том, что реальные доходы населения сокращаются уже четвертый год подряд: в 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении.
Казалось бы, когда между людьми такая пропасть, им точно не договориться. Однако, сытые кремлевцы упорно прессуют население голосовать за нынешнюю власть и им это удается. Может, мы тоже ухватились за эти свои 39 355 рублей в месяц и радуемся, что хоть они у нас есть?
Вон, российский пенсионер в среднем в месяц получает чуть больше 12 тысяч, причем, абсолютно без перспективы роста – однако, этот самый пенсионер один из основных выборных оплотов нынешней власти. Задурили мозги старикам, не промоешь.
А ведь на фоне пусть небольшого, но роста зарплат, пенсии в реальном выражении только снижаются. В реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий снизился на 4,7% по сравнению с февралем прошлого года.
Средний размер назначенных пенсий в феврале 2016 года составил 37,6% от средней начисленной зарплаты по стране против 38,5% в феврале 2015 года.
Во что страну превратили?
Чтобы это понять, достаточно сухой статистики с участием международных рейтингов. И вот что видим.
55-е место рейтинга по эффективности здравоохранения. Этот рейтинг ежегодно составляет агентство Bloomberg, оценивая расходы на здравоохранение как долю ВВП на душу населения в разных странах с населением от 5 млн. человек, а также учитывая продолжительность жизни граждан и ее улучшение в динамике.
Именно работу этого агентства критиковала в свое время на удивление бессменный министр полностью убитого российского здравоохранения Вероника Скворцова. И понятно за что. Цифры независимого источника и цифры, приглаженные для отчета президенту различались настолько, что не заметить это мог разве что слепой.
Идем дальше и идем исключительно по самым важным позициям, которые и определяю место страны в мировом сообществе. Не точечные бомбежки в Сирии, не рукопожатия в Каире и Стамбуле – а именно эта сухая статистика.
Уровень смертности – 32-е место в международном рейтинге.
Уровень рождаемости – 174-е место. Как говорится, без комментариев. Тем более, у уже упоминаемой госпожи Скворцовой все равно для отчета припасены свои циферки.
Уровень жизни. В 2016-2017 году по данным агентства Legatum Prosperity Index Россия в мировом списке занимает 61-е место при общем количестве в 142 пункта, расположившись между Шри-Ланкой и, внимание, Вьетнамом. Наверное, там нам пока и самое место.
Зато по уровню самоубийств наша страна прочно входит в печально известный топ-25, на данный момент занимая 15-е место с коэффициентом 19,5 самоубийц на 100 тысяч человек. Точно такая же статистика у соседки по таблице…
И вот люди, поставившие шестую часть земли с сильнейшей армией в мире на уровень Шри-Ланки, Вьетнама и Уганды (пусть не обижаются эти страны), люди, доходы которых за день выше, чем у большинства россиян за год, как-то так на «автомате», с ленцой уже распределяют места у будущей, послемартовской кормушки.
Нет, конечно, агитация идет, некая видимость борьбы, порой показное волнение за будущее страны – мол, государство в надежных руках, это значит в наших руках.
Хорошо, оно и сейчас в ваших. Только выходит, что государство одновременно и в руках и в глубокой… Говорите, выберемся? Мол, станем самой передовой, научной и, прости господи, нанотехнологичной страной?
Ну да, находясь по уровню образования в четвертом десятке, как раз самое время казаться всех умней.
В принципе, на март, судя по всему, нас без нас уже женили. Другое дело, что выборы не последние, и какие-то из них, вполне вероятно, станут именно… выборами. Народными.