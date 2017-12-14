Владимир Путин в студенческие годы подрабатывал на съемках в кино
Президент России Владимир Путин в 70-х годах снимался в кино. В основном он выполнял трюки в качестве каскадера. Вместе с ним в кино снимался его друг, а сейчас крупных бизнесмен Аркадий Ротенберг
Президент России Владимир Путин в 70-х годах снимался в кино. В основном он выполнял трюки в качестве каскадера. Вместе с ним в кино снимался его друг, а сейчас крупных бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Так, группа ленинградских самбистов, в числе которых были Путин и Ротенберг, участвовали в съемках военной драмы «Звезда». Полноценной каскадерской труппы на «Ленфильме» в те годы не было, поэтому к съемкам привлекали спортсменов, а те в свою очередь могли хорошо заработать.
В кино также снимался тренер Владимира Путина Анатолий Рахлин. В своей биографии «Сэнсэй президента» он вспоминает, что сыграл больше чем в ста кинокартинах.
По данным телеканала «Дождь», Аркадия Ротенберга снялся в фильме «Ижорский батальон», который рассказывает о рабочих Ижорского завода, которые в составе одноименного батальона участвовали во Второй мировой войне. Будущий миллиардер играл в фильме «простого ижорского рабочего», держащего оборону.
В «Ижорском батальоне» снимался также бывший депутат Госдумы и президент Международной федерации самбо Василия Шестакова. Вместе с Путиным уже в 2000-е они написали книгу «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным».
Шестаков рассказал, что Путин был каскадером в фильме «Блокада» и все том же «Ижорском батальоне». Название третьей картины экс-депутат вспомнить не смог.
Шестаков рассказал, что в фильмах они играли как советских солдат, так и немецких. «Нам было все равно кого играть. Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан «Кавказский», например. Если уж там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги», - признался бывший депутат.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у него нет сведений об актерско-каскадерском прошлом Владимира Путина. Пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин ответил, что на киностудии не смогли найти карточку Владимира Путина в картотеке каскадеров, но отметили, «что это не значит, что он не снимался».