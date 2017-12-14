Мэрия Москвы пожаловалась в прокуратуру на праздник «День свободных выборов»
Мэрия Москвы выступила против проведения муниципальными депутатами Красносельского района праздника «День свободных выборов». Чиновники обратились в столичную прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов района и организатору акции Илье Яшину
Мэрия Москвы выступила против проведения муниципальными депутатами Красносельского района праздника «День свободных выборов». Чиновники обратились в столичную прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов района Илье Яшину о том, что проведение несогласованного мероприятия является административным правонарушением.
«На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организаторам мероприятия должно быть вынесено предостережение, что организация несогласованного собрания - это административное нарушение», - заявила РБК пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.
Илья Яшин сообщил, что получил письмо от префектуры Центрального административного округа, в котором содержится отказ согласовать праздник. Яшин рассказал, что мундепы не просили согласовывать «День свободных выборов», а просто уведомили о проведении мероприятия, как того требует закон.
Яшин также обратился в прокуратуру с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе Департамента безопасности мэрии Москвы, за попытки «помешать проведению в Красносельском районе праздника «День свободных выборов»».
Глава Красносельского района пояснил, что действующее законодательство относит проведение районных праздничных мероприятий к вопросам местного значения муниципальных образований. Кроме того, праздничные мероприятия в таком формате проходят во всех районах Москвы, и ранее они вызывали никакого противодействия со стороны мэрии.
«Попытки исполнительной власти мешать нашему совету депутатов в реализации своих полномочий я связываю с политическими причинами. Очевидно, что мэрии не нравится поднятая нами тема и возможный состав участников праздника. Но мало ли что им не нравится? Закон надо уважать», - написал Яшин в своем Facebook.