Мундепы от «Единой России» не пустят на выборы мэра кандидатов от оппозиции
Московские муниципальные депутаты от «Единой России» не будут отдавать свои подписи в поддержку выдвижения в мэры столицы кандидатов от других политических сил. С таким призывом к мундепам обратился лидер московского отделения партии власти
Московские муниципальные депутаты от «Единой России» не будут отдавать свои подписи в поддержку выдвижения в мэры столицы кандидатов от других политических сил. С таким призывом к мундепам обратился лидер московского отделения партии власти Андрей Метельский.
В столичном отделении «Единой России» заявили о необходимости сохранить «монополию на муниципальный фильтр». «Ни одного голоса наших муниципальных депутатов не ляжет в копилку «либералам-белоленточникам», когда придет пора работать с муниципальным фильтром на предстоящих в будущем году выборах мэра Москвы», - заявил г-н Метельский, слова которого приводит РБК.
Метельский отметил, что «Единая Россия» «завоевала» право контроля муниципального фильтра и не должна относиться к этому расточительно.
«Господам Гудкову, Кацу, Яшину и иже с ними уже сейчас должно быть очевидно, что через наши голоса им своего кандидата в мэры не выдвинуть», - добавил единоросс.
Согласно избирательному законодательству, кандидату в мэры Москвы необходимо собрать подписи со 109 муниципальных образований. Таким количеством депутатских мест владеет только «Единая Россия».