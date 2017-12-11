Кремль в новом году продолжит увольнять «старых» губернаторов
Кремль в 2018 году продолжит ротацию в губернаторском корпусе. В отставку могут уйти главы регионов, у которых в следующем году заканчиваются полномочия. Новую волну увольнений губернаторов анонсировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Кремль в 2018 году продолжит ротацию в губернаторском корпусе. В отставку могут уйти главы регионов, у которых в следующем году заканчиваются полномочия. Новую волну увольнений губернаторов анонсировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам председателя Совета Федерации, до конца текущего года отставок в губернаторском корпусе не ожидается, однако в 2018 году Кремль сменит руководителей в нескольких регионах.
«Что касается следующего года, то будет продолжена плановая ротация тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия, и они не планируют идти на очередной срок, или же намечается ротация по другим причинам», - заявила Валентина Матвиенко в эфире телеканала РБК.
Кто именно из действующих губернаторов попадет в список отставников, пока не сообщается.
Напомним, последняя волна губернаторских отставок состоялась осенью 2017 года. Руководители сменились в 11 регионах. Серия отставок началась с увольнения губернатора Самарской области Николая Меркушкина и завершилась увольнением главы Псковской области Андрея Турчака. Всего в 2017 году Кремль уволил 19 глав регионов.