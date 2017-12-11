Кремль поручил региональным властям превратить выборы президента в праздник
Кремлевские политтехнологи решили превратить выборы президента России в праздник. Федеральный центр поручил региональным властям обеспечить «праздничное настроение» на избирательных участках. В Кремле считают, что это поможет повысить явку электората
Кремлевские политтехнологи решили превратить выборы президента России в праздник. Федеральный центр поручил региональным властям обеспечить «праздничное настроение» на избирательных участках. В Кремле считают, что это поможет повысить явку электората.
Чиновникам в регионах поручили организовать на избирательных участках в день голосования ярмарки, культурные, спортивные и другие мероприятия, которые могут вызвать интерес у граждан. Главная задача – привлечение как можно большего числа избирателей на участки для голосования.
Источник РБК сообщил, что о необходимости превращения выборов в праздник говорилось на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который прошел в Подмосковье.
Чиновникам показали, как привлекать граждан на избирательные участки. Например, можно проводить в день голосования опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни, организовывать на участках комнаты для детей, а также обвешивать избирательные участки воздушными шариками.
Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.