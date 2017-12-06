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06 декабря 00:02

Подмосковным чиновникам раздали инструкции по обеспечению победы Владимира Путина на выборах

Подмосковные власти начали подготовку к выборам президента, дата которых официально еще не назначена. Глав поселений обязали обеспечить высокую явку избирателей на участки и 70% голосов в пользу «основного кандидата»

Фото: Kremlin.ru

Подмосковные власти начали подготовку к выборам президента, дата которых официально еще не назначена. Глав поселений обязали обеспечить высокую явку избирателей на участки и 70% голосов в пользу «основного кандидата», которым является действующий президент Владимир Путин. Напомним, что по плану Кремля Путин должен переизбраться на четвертый срок с результатом не менее 70% голосов и при явке в 70%.

По неофициальным данным, правительство Московской области подготовило инструкцию по организации явки избирателей и обеспечению победы «основного кандидата» с высоким результатом.

РБК сообщает, что такие инструкции замглавы Волоколамского района Василий Короткин раздал главам поселений района. Ряд чиновников на условиях анонимности подтвердили, что в инструкции речь идет об обеспечении явки в 70% и такого же процента голосов за «основного кандидата», фамилия которого не называется.

На встрече с Василием Короткиным главы поселений также обсудили создание избирательных штабов и кандидатуры муниципальных служащих, которые будут контролировать явку. Помимо этого главы поселений должны выбрать «лидеров общественного мнения» и поручить им агитацию за основного кандидата в предвыборный период.

Информацию о раздаче инструкций по обеспечению победы Владимира Путина на мартовских выборах также подтвердил член Волоколамской территориальной избирательной комиссии, активист движения «Россия выбирает» Артем Любимов.

Сам Василий Короткин заявил, что провел обычное совещание с председателями участковых избирательных комиссий и главами поселений о подаче избирателями заявлений вместо открепительных талонов.

Ранее неоднократно сообщалось, что Кремль поставил задачу переизбрать Владимира Путина на четвертый срок с результатом не менее 70% голосов. Явка также должна быть высокой – около 70%. В администрации президента считают, что президентские выборы должны стать своего рода референдумом о доверии населения Владимиру Путину.

Одновременно с этим Кремль поставил перед региональными властями и избиркомами провести легитимную кампанию без использования административного ресурса, каких-либо скандалов, фальсификаций и прочих нарушений избирательного законодательства. Каким образом чиновники будут обеспечивать нужный результат «основному кандидату» фактически со связанными руками, пока не понятно.

В администрации президента особо отметили, что чиновники должны избегать утечек в СМИ внутренних документов, касающихся президентских выборов. Теперь подмосковным властям придется объясняться перед федеральным центром за то, что журналисты узнали об инструкциях по обеспечению явки и победы действующего президента.

Задача по обеспечению победы конкретного кандидата и принуждение глав поселений в агитации уже является грубым нарушением законодательства. В этой связи член волоколамского избиркома Артем Любимов направил жалобы в Центризбирком, уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, в администрацию президента и прокуратуру.

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