Кремль попросил «лишних» кандидатов в президенты отказаться от участия в выборах
Масон Андрей Богданов и политтехнолог Вячеслав Смирнов могут отказаться от участия в президентских выборах по просьбе Кремля. Оба кандидата планировали баллотироваться от блока «Третья сила»
Масон Андрей Богданов и политтехнолог Вячеслав Смирнов могут отказаться от участия в президентских выборах по просьбе Кремля. Оба кандидата планировали баллотироваться от блока «Третья сила». В администрации президента сначала одобрили выдвижение «кандидатов-спойлеров», но затем передумали.
Источник РБК сообщил, что в Кремле выдвижение Андрея Богданова и Вячеслава Смирнова «сначала запрещали, потом поддержали, потом отговаривали, потом велели обязательно идти, потом сказали, что не надо».
Андрей Богданов опроверг информацию об обращении к нему представителей администрации президента с просьбой отказаться от участия в избирательной кампании. Вячеслав Смирнов отметил, что «к сожалению, Кремль, судя по всему, поддерживает только Бориса Титова (бизнес-омбудсмен и лидер «Партии роста»)».
Другие потенциальные кандидаты в президенты Борис Якеменко, Андрей Бажутин и Екатерина Гордон заявили, что к ним с просьбами отказаться от выдвижения не обращались. Аналогичный ответ дали и в штабе Ксении Собчак.
Политологи считают, что Кремль действительно мог обратиться с «кандидатам-спойлерам» с просьбой отказаться от выдвижения, чтобы избежать «карнавализации» выборов. В СМИ неоднократно звучали заявления о том, что президентские выборы без Алексея Навального, но с участием эпатажных кандидатов вроде Гордон и Собчак, превращаются в цирк.