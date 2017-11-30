Премьер отказался комментировать фильм «Он вам не Димон», чтобы «не создавать ему рекламу»
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе большого интервью пяти телеканалам страны отказался комментировать нашумевший фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон»
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе большого интервью пяти телеканалам страны отказался комментировать нашумевший фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Г-н Медведев заявил, что не хочет раскручивать «всяких обормотов и проходимцев».
«Я все сказал, когда охарактеризовал все это в одном из интервью. Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем им лучше», - заявил Дмитрий Медведев.
Ранее глава правительства назвал сведения, изложенные в фильме ФБК, «чушью» и «мутью».
Дмитрий Медведев заявил, что не стал подавать в суд на авторов расследования, так как не хочет их «раскручивать». «С учетом характеристики этих граждан зачем мне создавать дополнительную рекламу»? – заявил премьер.
Фильм-расследование «Он вам не Димон» рассказывает о тайных активах главы российского правительства. По данным ФБК, Дмитрий Медведев владеет усадьбами в нескольких регионах страны, в частности, Ивановской области, Московской области и сочинской Красной Поляне, а также виноградниками на юге России и в Италии. Официально всеми этими активами управляют благотворительные фонды, которыми в свою очередь руководят друзья Медведева.