Президент подписал указ об увольнении губернатора Ненецкого АО
Президент Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора НАО заместителя министра экономического развития Александа Цыбульского
Президент Владимир Путин в четверг, 28 сентября, подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.
43-летний Игорь Кошин подписал заявление об уходе по собственному желанию в минувшую среду.
Президент также назначил временно исполняющим обязанности губернатора НАО заместителя министра экономического развития Александа Цыбульского. Ранее на должность кандидатов врио главы округа СИ называли замминистра энергетики Кирилла Молодцова и заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаеву.