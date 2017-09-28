Глава Ненецкого АО Игорь Кошин написал заявление об уходе в отставку
Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин написал заявление об уходе по собственному желанию. Официальное объявление о смене главы региона будет сделано до конца текущей рабочей недели
Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин написал заявление об уходе по собственному желанию. Официальное объявление о смене главы региона будет сделано до конца текущей рабочей недели.
Причиной отставки 43-летнего губернатора, который возглавил НАО в 2014 году, называют проблемы с реализацией майских указов Владимира Путина о повышении зарплат бюджетников.
Временно исполняющим обязанности главы Ненецкого АО называют заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова. Еще один кандидат – заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, сообщает РБК.
Напомним, Игорь Кошин вошел в неофициальный список губернаторов, которые будут отправлены в отставку этой осенью. Ранее свои должности уже покинули глава Самарской области Николай Меркушкин и глава Нижегородской области Валерий Шанцев.
В среду, 27 сентября, заявление об уходе написали глава Красноярского края Виктор Толоконский и глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.
Все эти губернаторы входили в упомянутый список на увольнение.