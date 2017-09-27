Интернет-пользователи обратили внимание на внешнее сходство новых губернаторов
Российские интернет-пользователи, обсуждая отставки губернаторов, обратили внимание на внешнее сходство временно исполняющих обязанности глав регионов. Столь поразительное сходство кремлевских назначенцев породило шутки об атаке клонов
Российские интернет-пользователи, обсуждая отставки губернаторов, обратили внимание на внешнее сходство временно исполняющих обязанности глав регионов. Столь поразительное сходство кремлевских назначенцев породило шутки об атаке клонов, которые были тайно выведены в России по заказу властей.
Пользователи социальных сетей сравнили внешность врио главы Самарской области Дмитрий Азарова и врио главы Нижегородской области Глеба Никитина и с удивлением обнаружили, что они очень похожи.
Блогеры предположили, что Глеб Никитин и Дмитрий Азаров являются представителями «новой серии андроидов, запущенной администрацией президента».
Некоторые интернет-пользователи справедливо заметили, что «к этой же линейке андроидов» принадлежит и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Похоже Россия втихаря освоила технологию клонирования чиновников», - шутят в сети.
Теперь интернет-пользователи с нетерпением ждут новых отставок губернаторов и назначений временно исполняющих обязанности глав регионов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о «клонировании чиновников».