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Политика
27 сентября 12:48

Интернет-пользователи обратили внимание на внешнее сходство новых губернаторов

Российские интернет-пользователи, обсуждая отставки губернаторов, обратили внимание на внешнее сходство временно исполняющих обязанности глав регионов. Столь поразительное сходство кремлевских назначенцев породило шутки об атаке клонов

Российские интернет-пользователи, обсуждая отставки губернаторов, обратили внимание на внешнее сходство временно исполняющих обязанности глав регионов. Столь поразительное сходство кремлевских назначенцев породило шутки об атаке клонов, которые были тайно выведены в России по заказу властей.

Пользователи социальных сетей сравнили внешность врио главы Самарской области Дмитрий Азарова и врио главы Нижегородской области Глеба Никитина и с удивлением обнаружили, что они очень похожи.

Блогеры предположили, что Глеб Никитин и Дмитрий Азаров являются представителями «новой серии андроидов, запущенной администрацией президента».

Некоторые интернет-пользователи справедливо заметили, что «к этой же линейке андроидов» принадлежит и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Похоже Россия втихаря освоила технологию клонирования чиновников», - шутят в сети.

Теперь интернет-пользователи с нетерпением ждут новых отставок губернаторов и назначений временно исполняющих обязанности глав регионов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о «клонировании чиновников».

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